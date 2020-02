Netflix erlaubt endlich das Abschalten von Auto-Play-Trailern

Der Streaming-Riese Netflix erweitert seinen Dienst und seine Anwen­dun­gen regelmäßig um neue Features und meistens sind diese auch sinnvoll. In einem Fall waren die Reaktionen aber überwiegend negativ und nach Jahren hat Netflix endlich ein Einsehen.

Auto-Play bei Vorschau-Trailern lässt sich endlich ausschalten

Loggen Sie sich über einen Webbrowser bei Netflix ein. Wählen Sie im Menü die Option "Profile verwalten" aus. Wählen Sie das Profil, das Sie aktualisieren möchten. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Automatische Vorschau beim Durchstöbern der Titel-Auswahl auf allen Geräten.

Gemeint ist hier die Auto-Play-Funktion, die sich auf zweierlei Weise äußert: In einem Fall wird nach Ende einer Serien-Episode automatisch die nächste Folge gestartet. Das ist durchaus praktisch, vor allem dann, wenn man sich eine Serie im Binge-Modus ansieht. Hierzu gab und gibt es auch eher weniger Beschwerden. Im anderen Fall ist das jedoch anders, denn die nervige Variante von Auto-Play bedeutet, dass Video-Previews automatisch auf der Homepage gestartet werden.Das Fortsetzen von Episoden kann man bereits seit Jahren abschalten, nun reagiert aber Netflix auf die Forderung vieler Nutzer, auch das ungeliebte automatische Abspielen von Trailern zu unterbinden. Netflix hat jetzt per Twitter bekannt gegeben, dass man diese Option nun endlich möglich macht.Konkret schreibt Netflix: "Einige Leute finden dieses Feature hilfreich. Andere eher weniger. Wir haben euer Feedback laut und deutlich gehört - Mitglieder können nun kontrollieren, ob sie Auto-Play-Previews zu sehen bekommen oder nicht." Hinsichtlich des Wie verweist Netflix auf eine Seite im Hilfe-Center.Dort findet man auch die Anleitung für das Aus- und Einschalten des Fortsetzens einer Serien-Folge. Uns interessiert an dieser Stelle aber der Punkt "Automatische Vorschau beim Durchstöbern der Titel-Auswahl auf allen Geräten". Und so geht es: