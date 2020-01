Super Bowl 2020: Das ganze Universum kauft bei Walmart ein

Die Supermarktkette Walmart hat für den Super Bowl einen ausgesprochen witzigen und aufwendig gemachten Werbespot produziert, der vor allem den Pickup-Service bewerben soll, der sich unter US-Bürgern immer größerer Beliebtheit erfreut. Im Video sind es allerdings keine gewöhnlichen Menschen, die sich ihre Waren direkt ans Auto bringen lassen, sondern berühmte Besucher aus allen Winkeln des (Kino-)Universums. Dazu zählen etwa Charaktere aus Flash Gordon, Guardians of the Galaxy, The Lego Movie, Mars Attacks, Men in Black oder Star Wars - in der erweiterten Fassung ist das bunte Treiben vor dem Supermarkt natürlich besonders sehenswert.