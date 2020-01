Eve Spectrum: Über 4000 Gaming-Fans entwickeln gemeinsam Monitore

Das Team hinter dem relativ erfolgreichen Eve V Windows-Tablet meldet sich jetzt erneut zurück: mit einer Serie von Gaming-Monitoren, bei de­ren Entwicklung wieder die Community entscheidendes Mitspracherecht hatte. Die Geräte kommen mit bis zu 240 Hertz und 4K-Auflösung.

Mehr Ports bietet keiner

Eve

Das Eve V war ein viel gelobtes, wenn auch deutlich verspätet erhältliches erstes Beispiel für das vom Eve-Team verfolgte Konzept: mit Hilfe asiatischer Fertiger will man Hardware anbieten, die unter Mitbestimmung der potenziellen Kundeschaft entwickelt wird. Jetzt legt das Team - wie ebenfalls von der Community per Abstimmung entschieden wurd - mit einer Serie von LCDs nach, die speziell auf die Wünsche von Spiele-Fans zugeschnitten wurden.Das Eve Spectrum Display wird in drei Varianten angeboten, die allesamt die gleiche Diagonale von 27 Zoll aufweisen und äußerlich optisch identisch sind. In einem simplen Gehäuse, das allerdings durchaus edel anmutet und optional mit einem schmalen Ständer inklusive Svivel-Option daherkommt, kommen in allen Fällen IPS-Displays des Zulieferers LG Display zum Einsatz. Diese unterscheiden sich primär durch Auflösung und die maximal mögliche Bildwiederholrate.Der Monitor wird in der Basisvariantemit einem Panel mit 2560x1440 Pixeln Auflösung und 144 Hertz Bildwiederholrate angeboten. Hinzu kommt eine maximale Helligkeit von 450 Candela, DCI-P3-Abdeckung von 98 Prozent und HDR10-Unterstützung sowie eine Umschaltzeit von einer Millisekunde. Wie die anderen Varianten ist auch das Einstiegsmodell als G-Sync- und FreeSync-Premium-Pro-kompatibel zertifiziert.Die zweite Variante namenshat ebenfalls eine QHD-Auflösung, erreicht aber maximale Bildwiederholfrequenzen von bis zu 240 Hertz. Das IPS (Oxid)-Panel bietet zudem eine deutlich höhere maximale Helligkeit von immerhin bis zu 750 Candela. Abgesehen davon werden die gleichen Eckdaten genannt.Das Spitzenmodell ist der, bei dem bei gleicher maximaler Helligkeit von bis zu 750 Candela eine Auflösung von ganzen 3840x2160 Pixeln zur Verfügung steht. Die maximale Bildwiederholfrequenz wird mit 144 Hertz angegeben und entspricht damit dem, was auch vom Basismodell erreicht wird. In allen Fällen sind zwei DisplayPort-1.4-Anschlüsse, ein HDMI-Eingang, ein USB Type-C-Port mit DisplayPort-Unterstützung und PowerDelivery bis zu 100 Watt an Bord.Außerdem verbaut Eve Kopfhöreranschluss und einen weiteren USB Type-C-Port sowie insgesamt drei USB Type-A-Ports mit USB 3.1-Gen2-Unterstützung. Preislich geht es bei knapp 360 Euro los, während die schnellere QHD-Version für knapp 500 Euro verkauft wird. Wer die 4K-Version des Eve Spectrum sein Eigen nennen will, muss knapp 600 Euro ausgeben. In allen Fällen wird der Ständer separat verkauft, so dass dafür noch einmal knapp 100 Euro fällig werden.Das Team will die neuen Monitore ab dem dritten bzw. vierten Quartal 2020 ausliefern, bevor dann auch der Verkauf im freien Handel zu etwas höheren Preisen anläuft. Wer jetzt eines der Geräte vorbestellt, muss außerdem rund 100 Euro Anzahlung leisten, bevor dann ab rund acht Wochen vor Lieferbeginn die restliche Summe zu zahlen ist. Das Eve-Team geht von Lieferkosten innerhalb von Europa von rund 20 Euro aus, wobei durch einen regionalen Versand keine weiteren Steuern oder Gebühren anfallen sollen.