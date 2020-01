Logik-Physik-Puzzle "The Bridge" für kurze Zeit kostenlos

Der Epic Games Store verschenkt bis zum 30. Januar 2020 das Logik-Physik-Puzzle "The Bridge" bei dem es Schwerkraftmanipulationen, Gravitationsstrudel und parallele Dimensionen gibt. Das Spiel erschien 2013 und hat einen sehr individuellen Schwarz-Weiß-Zeichenstil.

Mindestvoraussetzung

Und so funktioniert es

Als nächstes folgt "Farming Simulator 19" gratis

im Epic Games Store

Epic Games Store

Das Spiel vom Entwickler-Team The Quantum Astrophysicists Guild besteht aus insgesamt 48 Spielen, in denen man per Logik, Geschick und Physikwissen an sein Ziel kommen muss. Das besondere an dem Spiel ist jedoch der recht düstere Zeichenstil, der perfekt auf die Aufgaben abgestimmt wurde. Im Epic Games Store heißt es dazu in der Beschreibung: "Hier treffen Escher und Isaac Newton aufeinander. Manipuliere die Schwerkraft, um die Decke zum Boden zu machen, während du dich durch unmögliche Konstruktionen wagst."Nun kann man das Spiel ab sofort bis zum 30. Januar kostenlos im Epic Games Store bekommen. Bisher wurden 9,99 Euro für das Game fällig. The Bridge ist dabei ein kurzweiliges Spiel, das einen aber auch ganz schön packen kann und man schließlich von einer Aufgabe zur nächsten die Zeit vergisst.Das Spiel steht nun für begrenzte Zeit kosten­los zur Verfügung. Mindest-System­vor­aus­setzung ist Windows 8, Direct X 9.0, ein Prozessor mit 1,0 GHz und dazu 512 MB Arbeits­speicher (empfohlen wird 1 GB), sowie 400 MB freier Speicher­platz.Jede Woche verschenkt der Epic Games Store aktuell mindestens ein Spiel. Um in den Genuss dieser Gratis-Spiele zu kommen, muss man nichts weiter tun, als sich einen kostenlosen Account im Epic Games Store anzulegen, die Launcher-App zu laden und dann kann es auch schon losgehen.Die kostenlosen Angebote werden immer auf der Store-Startseite beworben und können dann über einen Bestellprozess bezogen werden. Alle über diese Geschenkaktionen gesammelten Spiele lassen sich dann, solange man den Epic Games Store nutzt, auch kostenlos spielen. Bei einigen Spielen stehen Versionen für Windows und für den Mac bereit.Die aktuelle Aktion läuft noch bis zum 30. Januar 16.59 Uhr. Im Anschluss soll es dann das Spiel Farming Simulator 19 gratis geben.