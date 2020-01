Bericht: Apple setzt auch beim iPad künftig auf Scissor-Switch-Tastatur

Apple will offenbar auch beim iPad beziehungsweise den als Zubehör ver­fügbaren Tastatur-Covern auf altbewährte Technik setzen, um sie komfor­tabler und besser nutzbar zu machen. Auch die Tablet-Tastaturen bekom­men angeblich sogenannte "Scissor"-Switches.

Apple / Logitech

Wie der taiwanische Branchendienst DigiTimes von seinen Quellen bei dortigen Apple-Zulieferern erfahren haben will, plant der US-Computerkonzern die Einführung von Zubehör-Covern für das iPad, bei denen die bisher verwendeten Unterbauten der Tasten durch neue "Scissor"-Switches ersetzt werden. Diese hatte Apple mit dem neuen MacBook Pro im 16-Zoll-Format vor einigen Monaten erstmals wieder eingeführt.Der Vorteil der "Scissor"-Switches besteht vor allem in einer zuverlässigen Funktion und hohem Tippkomfort. Apple reagierte mit der Rückkehr zu diesem Design auf die massive Kritik an den Tastaturen der seit einigen Jahren eingeführten MacBook-Modelle, bei denen sogenannte "Butterfly"-Tastaturen verwendet wurden.Diese waren zwar flacher als die zuvor auch bei Apple genutzten "Scissor"-Switches, hatten dafür aber stets mit hoher Lautstärke und zahllosen Ausfällen und Defekten zu kämpfen, wegen denen Apple sogar Rückrufe starten musste. Entsprechend unbeliebt waren diese Tastaturen bei den Kunden, weshalb Apple nun wohl auf breiter Front die Reißleine gezogen hat.Neben neuen iPads soll auch das in der ersten Jahreshälfte 2020 erwartete neue 13-Zoll-MacBook-Pro eine hintergrundbeleuchtete Scissor-Style-Tastatur bekommen, heißt es aus Taiwan. Konkret nennt man Wistron und Sunrex als Zulieferer für die Tastaturen, während die Firma GLT die Hintergrundbeleuchtung beisteuert. Die Einführung der neuen iPad-Tastaturen mit Scissor-Switches wird in der zweiten Jahreshälfte erwartet.