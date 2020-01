Deutschland sichert sich den Titel als innovativste Nation der Erde

Deutschland hat den Ruf, der wirtschaftliche Motor Europas zu sein, in Sa­chen Innovation hat das Image zuletzt aber etwas gelitten. Zumindest schien es so. Doch das ist nicht richtig, sagt ein großes US-Wirtschafts­portal, dieses sieht Deutschland hier sogar an der Spitze. Noch.

Abhängig von der Autoindustrie

Das Wirtschaftsportal Bloomberg analysiert seit mittlerweile acht Jahren die Länder der Welt in Hinblick auf ihre Innovationskraft, der Bloomberg Innovation Index wird dann Anfang des Jahres anlässlich des Weltwirtschaftsforums in Davos (21. bis 24. Januar 2020) ver­öf­fent­licht. Und dieses Jahr hat es nach langer langer Zeit einen Wechsel an der Spitze ge­ge­ben (via t3n ).Denn die vergangenen sechs Jahre konnte sich Südkorea den Titel als innovations­freu­digs­tes Land sichern, den Spitzenplatz musste man nun jedoch an Deutschland abgeben. Grund da­für ist, dass das asiatische Land einen starken Rückgang in der Kategorie Produktivität ver­zeich­net, hier fiel Südkorea von der 18. auf die 29. Position.Deutschland hingegen erreicht in drei Kategorien Top-5-Platzierungen und zwar bei der wert­schöp­fen­den Produktion, High-Tech-Dichte und Patentaktivität. Carsten Brzeski, Chef-Öko­nom bei ING Deutschland, sagte dazu, dass die Top-Platzierung immer noch dem Fer­ti­gungs­sek­tor zu verdanken sei, da die Performance Deutschlands "in solchen Indikatoren stark und deutlich besser ist, als die jüngste wirtschaftliche Schwäche es vermuten lässt".Für Selbstzufriedenheit sieht Brzeski aber kei­ner­lei Anlass, weil die Spitzenposition Deutsch­lands vor allem auf den Säulen der Au­to­in­dus­trie ruht. Denn rund ein Drittel aller Aus­ga­ben für Forschung und Entwicklung geht in diesen Bereich.Beim Thema Service-Innovation ist Deutschland hin­ge­gen deutlich schlechter aufgestellt, doch der weltweite Trend geht genau in diese Rich­tung. Darin liegt auch die Gefahr für den In­no­va­tions­stand­ort Deutschland, denn Fak­to­ren wie Klimawandel und Handelskonflikte machen die Abhängigkeit zur Autoindustrie zu einem ziem­lich großen Risiko.