OnePlus: Smartphones mit Falt-Displays sind noch nicht gut genug

Auf der vergangenen CES hat OnePlus sein Concept One-Smartphone vorgestellt, damit wollte der chinesische Überflieger zeigen, wie man sich die Zukunft vorstellt. So mancher hat hier damit gerechnet, dass es Falt-Phones geben wird, doch das war nicht der Fall. Aus gutem Grund.

Angesehen und für nicht gut genug befunden

Fünf Kameras ergeben keinen Sinn

OPPO / Brian Shen

Für viele Branchenkenner war die Vorstellung des OnePlus Concept One eine Enttäuschung, denn mit Ausnahme einer Rückseitenkamera-Abdeckung, die abgedunkelt werden kann, hatte das Gerät praktisch nichts Neues zu bieten. In einem Interview mit The Verge wurde OnePlus-CEO Pete Lau auch darauf angesprochen und dieser erklärte auch, warum er (noch) nichts von faltbaren OLED-Bildschirmen hält.Laut Lau habe man sich bei OnePlus die Technologie auch angesehen. Dabei sei man zum Schluss gekommen, dass es zwar durchaus auch Vorteile gebe, die negativen Seiten aber doch klar überwiegen. Faltbare Bildschirme hätten zum derzeitigen Stand dieser Technologie zu viele "Unzulänglichkeiten und Nachteile", sagte Lau.Zu den Nachteilen zählt unter anderem, dass derartige Smartphones noch ziemlich groß seien und auch die Falt-Lösung noch zu wünschen übrig lässt. Das hat zur Folge, dass es an der "Biegestelle" aktuell noch zu viel Faltenbildung gebe und "das können wir in unseren Produkten nicht akzeptieren", so der OnePlus-Chef. Erst wenn die Technologie soweit ist, dass das Falten keinerlei Auswirkungen auf das Display und die Bildqualität hat, werde man sich die Sache noch einmal ansehen.Lau wurde auch auf den jüngsten Trend zu immer mehr Kameralinsen angesprochen und gefragt, ob die Hersteller nicht besser die Hauptoptiken verbessern sollten. Hierzu meinte er, dass mehr tatsächlich nicht gleich besser ist, es aber dennoch Fälle gebe, wo ein zusätzlicher Sensor die Funktionalität verbessern kann. Der OnePlus-CEO stellte aber durchaus die Frage bzw. bezweifelte, ob fünf Kameras in einem Gerät Sinne ergeben.