Nur für 2 Tage: Media Markt & Saturn starten große TV-Rabattaktion

Die Online-Shops von Media Markt und Saturn schenken euch heute die Mehrwertsteuer. Alle Samsung-Fernseher und Soundbars gibt es jetzt 16 Prozent günstiger. Unter den Schnäppchen-Angeboten zeigen sich QLED- und LED-TVs mit 4K-Auflösung, die nur bis morgen reduziert sind.

Schon morgen Abend wird das neue Jahr 2020 eingeläutet. Noch vor Silvester 2019 lassen es sich Media Markt und Saturn nicht nehmen, noch einmal an ihren Preisen zu schrauben. Die beiden Elektronikhändler senken in ihren Online-Shops den Preis von UHD-Fernsehern und Soundbars der Marke Samsung um 16 Prozent, indem die Mehrwertsteuer im Warenkorb vom Kaufpreis abgezogen wird.Die meisten Smart-TV werden dabei ver­sand­kos­ten­frei ge­lie­fert oder können bei Ver­füg­bar­keit nach der Online-Bestellung sogar noch heute oder morgen in even­tuell na­he­ge­le­ge­nen Fi­lia­len vor Ort ohne Aufpreis abgeholt werden. Während des Be­stell­pro­zes­ses kann ein­fach über­prüft wer­den, ob das ausgewählte Gerät im ge­wünsch­ten Markt auf Lager ist. Saturn und Media Markt schenken einem zwar die Mehrwertsteuer, doch das ist nicht gleich­zusetzen mit einem Rabatt von 19 Prozent. Effektiv liegt dieser bei 15,97 Prozent. Letzteren muss man nämlich ansetzen, um vom für Privatkunden sonst üb­li­chen Bruttopreis auf den jetzt gültigen Nettopreis zu gelangen. Doch von dieser Rech­ne­rei sollte man sich nicht verwirren lassen. Auch bei knapp 16 Prozent ergeben sich sehr viele gute Schnäppchen.Samsung gehört in Deutschland zu den beliebtesten Herstellern, wenn es um smarte Fern­se­her geht. Neben den günstigen LED-Modellen bietet das süd­ko­rea­ni­sche Unternehmen mit sei­ner QLED-Technik ebenso modernere Flaggschiff-Modelle an. Die meisten Fernseher wer­den mit einer zeitgemäßen 4K-Auflösung (UHD / UltraHD), HDR-Funktion und vielen Smart-TV-Apps wie Netflix und Amazon Prime Video ausgeliefert. Bildschirm-Diagonalen mit 55 Zoll und 65 Zoll zeigen sich dabei als die begehrtesten.Käufer profitieren zudem von weiteren Zugaben für Samsung QLED-Fernseher. Die Top-Mo­del­le werden auch während der Rabattaktion, abseits von lokalen Prospekt-Angeboten, bei Media Markt und Saturn zusätzlich mit einem kostenlosen Samsung Galaxy S10+ Android-Smart­phone ausgeliefert. Die Mehrwertsteuer (MwSt.) wird dabei nur bis einschließlich 31. De­zem­ber 2019 vom Kaufpreis abgezogen. Wie üblich heißt es zudem: Nur solange der Vor­rat reicht. Alle günstigen Modelle wer­den auf passenden Aktionsseiten im Online-Shop von Media Markt und Saturn angezeigt.Wer den passenden Samsung-Fernseher oder eine Soundbar des Herstellers für sich ge­fun­den hat, muss nichts weiter tun, als die Technik-Schnäppchen in den Warenkorb zu le­gen. Der Abzug der Mehrwertsteuer und der daraus resultierende Rabatt von circa 16 Pro­zent wer­den an dieser Stelle direkt angezeigt. Die Eingabe von speziellen Gutscheinen oder Cou­pon-Codes ist somit nicht nötig. Sollte man unter den Angeboten nicht fündig ge­wor­den sein, lohnt sich zudem ein weiterer Blick auf die Deals zum großen Jahresfinale bei Saturn oder das Spätshoppen bei Media Markt