Huawei: Patent zeigt Smartphone mit umklappbarer Triple-Kamera

In den letzten Jahren haben Smartphone-Hersteller an immer kreativeren Ideen gearbeitet, um den Display-Anteil an der Vorderseite zu erhöhen. In einigen Geräten ist daher eine ausfahrbare Pop-Up-Kamera zu finden. Auch mit einer Flip-Kamera lässt sich der Platz auf der Frontseite sparen.

Kamera lässt sich um 180 Grad drehen

Zenphone 6 mit ähnlicher Kamera

Letsgodigital

Huawei könnte derzeit an einem Smartphone mit einer umklappbaren Kamera arbeiten. Im Gerät soll ein Kamera-Modul mit drei Linsen verbaut sein. Die Flip-Kamera kann dann als Haupt- sowie Selfie-Kamera verwendet werden. Das dazugehörige Patent wurde am 17. De­zem­ber 2019 vom Patentamt WIPO (via Letsgodigital ) zur Verfügung gestellt.Huawei wäre allerdings nicht der erste Her­stel­ler, der ein Gerät mit einer Flip-Ka­me­ra an­bie­tet. Das Asus Zenphone 6 ist schon seit Mitte des Jahres erhältlich und ebenfalls mit einer Ka­me­ra, die sich um 180 Grad drehen lässt, ausgestattet. Im Gegensatz zur patentierten Tech­no­lo­gie von Huawei besteht das Kamera-Modul jedoch nur aus zwei Sensoren.Obwohl es sich um ein interessantes Design handelt, ist derzeit noch ziemlich unklar, ob Huawei tatsächlich ein derartiges Smartphone auf den Markt bringt. Viele Technologien, die zum Patent angemeldet werden, lassen sich niemals in einem finalen Produkt finden. Bislang hat Huawei kein offizielles Statement zur Entwicklung eines Geräts mit umklappbarer Triple-Kamera abgegeben. Trotzdem wäre die Integration in eine zukünftige Flaggschiff-Generation, die möglicherweise bereits im nächsten Jahr das Licht der Welt erblicken könnte, denkbar.