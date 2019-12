DeinHandy.de-Knaller: LTE-Tarif mit 5 GB für nur 7,99 Euro pro Monat

Bei DeinHandy.de gibt es jetzt wieder einen günstigen, monatlich kündbaren LTE-Tarif: Dabei bekommt man eine Allnet SMS- und Telefonflat plus 5 GB LTE im Netz von Telefonica für monatlich nur 7,99 Euro.

Einfach deaktivieren

Deinhandy.de LTE All 5 GB Aktion:

Flat Internet mit 5 GB LTE

Datenautomatik deaktivierbar

Flat Telefonie

Flat SMS

Flat EU-Ausland

10 € Gutschrift bei Rufnummermitnahme

9,99 Euro Bereitstellungspreis einmalig

Aktion - LTE All 5 GB für 7,99 Euro im Monat

deinhandy.de

Bei der Konkurrenz sind ähnliche LTE-Pakete derzeit teuerer. Das Angebot bei DeinHandy.de gilt dabei nur für kurze Zeit - wer sich für einen neuen Mobilfunktarif interessiert, sollte also schnell sein. Es handelt sich dabei um den LTE 5 GB Flex-Tarif im Netz von Telefonica.Man erhält 5 GB jetzt für nur 7,99 statt 12,99 Euro monatlich. Im Tarif enthalten sind eine Telefon-, SMS- und Internet-Flat, bei der es 5 GB Datenvolumen mit LTE-Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s Download und 32 MBit/s Upload gibt.Der Tarif ist dazu monatlich kündbar - man kann also wenn man ein attraktiveres Angebot findet auch rasch wieder kündigen. Deinhandy.de berechnet einen Anschlusspreis bei Neuabschluss des Vertrags von 9,99 Euro. Aktuell kann man sich dazu bei der Mitnahme seiner alten Rufnummer 10 Euro Gutschrift sichern. Die Gutschrift wird nicht ausgezahlt, sondern verrechnet. Dieses Angebot gibt es exklusiv nur bei DeinHandy.de. Ähnliche Tarife von Drillisch gibt es für regulär 12,99 Euro im Monat.Genutzt wird das Netz von Telefónica. Nach Erreichen der 5 GB wird auf nur noch 16 kBit/s im Download und Upload gedrosselt. Alternativ kann man die sogenannte Datenautomatik bis zu drei Mal mit 200 MB zusätzlichem Volumen für jeweils 2 Euro nutzen.Wer die Automatik nicht nutzen möchte, muss sie deaktivieren, ansonsten landet man schnell bei bis zu sechs Euro Mehrkosten im Monat für verhältnismäßig wenig Daten-Extra. Die Deaktivierung kann man selbst online in der Servicewelt durchführen.Man wird per SMS rechtzeitig erinnert, bevor man sein inkludiertes Datenvolumen erreicht hat, sodass man noch reagieren kann.