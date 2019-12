Erster 280Hz-Monitor in freier Wildbahn aufgetaucht: Asus VG279QM

Für Gamer ist eine hohe Bildwiederholfrequenz das vielleicht wichtigste Merkmal bei einem Monitor. 144 Hertz sollte es heutzutage sein, inzwischen sind auch schon Bildschirme zu haben, die bis zu 240Hz leisten. Asus setzt die Messlatte nun noch ein wenig höher.

27 Zoll und 1080p

Asus

Asus hat derzeit zwei Produktreihen, die sich speziell an Gamer richten: ROG (Republic Of Gamers) und TUF Gaming (The Ultimate Force). ROG gilt als die Premium-Reihe, TUF liegt preislich etwas darunter. Warum der nun über TFTCentral aufgetauchte 280Hz-Monitor VG279QM über TUF Gaming vermarktet wird, ist nicht ganz klar, schließlich ist das eine Premiere. Allerdings ist das ein Stück weit wohl auch eine willkürliche Aufteilung und somit vor allem eines: egal.Ein Grund könnte jedoch die Auflösung sein: Denn der VG279QM, der sich dem Bericht zufolge nun im taiwanesischen Handel gezeigt hat, bringt eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel mit, ist also "nur" Full HD. Das ist allerdings für viele Gamer immer noch genug, über die Vorzüge bzw. die Verzichtbarkeit von WQHD oder 4K wird in Gamer-Foren und auf Fachseiten immer noch intensiv diskutiert.Ein Punkt, bei dem die Meinungen etwas eindeutiger sind, ist die Kombination 27 Zoll und 1080p: Diese Bildschirmgröße erfordert nach Meinung der meisten mindestens 2560 x 1440 Pixel, weil die Bildpunkte in diesem Format zu groß werden und das Bild letztlich verschmiert. Und diese Kombination erklärt womöglich die Klassifizierung als TUF.Ansonsten bietet der VG279QM Spe­zi­fi­ka­tio­nen, die Gamer zu­frie­den­stel­len dürf­ten: Das IPS-Panel unter­stützt Nvidias Adap­tive Sync sowie AMDs Free­sync. Die Reak­tions­zeit wird mit 1ms (G2G) ange­ge­ben, dazu kommen 1000:1 Kontrast-Ratio, eine Hel­lig­keit von 400 cd/m2, 178/178-Blick­winkel­stabi­lität und 8-Bit-Farb­raum sowie Standard-99%-sRGB.Laut TFTCentral kommen die 280Hz vermutlich durch Über­tak­tung eines nativen 240Hz-IPS-Panels zustande. Wie viel der VG279QM bei uns kosten wird bzw. ob und wann der Monitor überhaupt zu uns kommt, ist aktuell nicht bekannt, auf der chinesischen Seite Taobao wird er für 3699 Yuan angeboten, das sind umgerechnet 474 Euro.