Samsung Galaxy Note 10: Die besten Funktionen des Smartphones

Die beiden High-End-Smart­phones Samsung Galaxy Note 10 und Note 10+ gehören zu den leis­tungs­stärks­ten und be­lieb­tes­ten Flagg­schif­fen am Markt. Auf der Suche nach dem besten Weih­nachts­ge­schenk soll­ten die neuen Power­phones unter dem Baum nicht fehlen.

Riesiges OLED-Display: Perfekt für Office, Filmabend und Spiele

Maximale Ausstattung: Schneller Prozessor, massig Speicher & schnelles Laden

Unterwegs, im Büro, zu Hause: Das Eldorado für Gamer und Power-Nutzer

Samsung

Nachdem uns der vielseitige S-Pen und die smarte Profi-Kamera mit 3D-Tiefenoptik bereits überzeugt haben, wird es Zeit sich die vielen weiteren Funktionen des Samsung Galaxy Note 10 und Note 10+ im kompakten Überblick genauer anzusehen. Den Anfang macht hier ganz klar das bis zu 6,8 Zoll große Infinity-O-Display mit seiner kon­trast­star­ken und far­ben­fro­hen Dy­na­mic AMOLED-Technik und einer nahezu rahmenlosen Optik.Der große Farbraum trifft auf ein echtes Schwarz, eine besonders starke Ausleuchtung, den integrierten Ul­tra­schall-Fin­ger­ab­druck­scan­ner und eine hohe Quad-HD+-Auflösung mit bis zu 3040 x 1440 Pixeln. Egal ob Einsteiger oder Experte: Das OLED-Display des Galaxy Note 10 und Note 10+ mit moderner HDR10+-Technologie eignet sich perfekt für Filme, Serien, Spie­le, Office-Anwendungen und natürlich den ganz normalen Smartphone-Alltag.Verpackt in einem stabilen, hoch­wer­ti­gen und was­ser­dich­ten Gehäuse aus Glas und Metall ist das Samsung Galaxy Note 10 und Note 10+ wie geschaffen für alle, die viel Power brau­chen. Da­bei steht der neue Exynos 9825-Prozessor mit seinen acht Rech­en­ker­nen und einer Leis­tung von bis zu 2,7 GHz na­tür­lich im Mittel­punkt. Stärke beweist die Note-Serie jedoch in al­len Be­rei­chen seiner im­po­san­ten Spe­zi­fi­ka­tio­nen. So werden bis zu 12 GB Ar­beits­spei­cher und flotter UFS 3.0 Flash-Speicher mit einer Ka­pa­zi­tät von bis zu 512 GB verbaut.Zu wenig? Mit einer MicroSD-Karte könnt ihr das per­for­man­te An­droid-Smart­phone Note 10+ um bis zu 1 TB er­wei­tern. Doch damit nicht genug: Über den Hybrid-SIM-Slot ist man zudem in der Lage, zwei SIM-Karten parallel zu nutzen, zum Beispiel für einen Da­ten­ta­rif und die Te­le­fo­nie. Oder wir trennen den pri­va­ten vom be­ruf­li­chen Alltag. Be­son­ders schnell geht es auch beim La­den des bis zu 4300 mAh fas­sen­den Akkus zu.Innerhalb von 30 Minuten ist die Batterie fit für die nächsten Stunden, egal ob per Schnell­la­dung über USB-C oder kabellos via Qi-Technik. Es bleiben sogar noch ge­nug Re­ser­ven, um die ak­tuell kos­ten­los mit­ge­lie­fer­ten Galaxy Buds-Kopfhörer oder die Smart­phones der Kol­le­gen un­ter­wegs über die Rück­sei­te des Samsung Galaxy Note 10 und Note 10+ aufzuladen.Großes Display, hohe Auf­lö­sung und viel Leis­tung - Klar, dass hier unser Gamer-Herz höher schlägt. Aktuelle und zukünftige, an­spruchs­vol­le Spiele sind für die Samsung Galaxy Note 10-Serie kein Problem. Hier überzeugt nicht nur die sehr gute Gra­fik­qua­li­tät, sondern auch die flüs­si­ge Wie­der­ga­be bei Aug­men­ted-Reality-Spie­len (AR) und der Ein­satz von Dolby At­mos-Fea­tu­res für einen tollen Sur­round-Sound. Samsung trifft wirklich den Nerv aller Ga­mer, die auch mobil auf das Zocken nicht ver­zich­ten wollen.Play hard, Work hard: Im Büro und auf Ge­schäfts­rei­sen fahren wir den Gaming-Modus zu­rück und pro­fi­tie­ren mit dem Galaxy Note 10 und Note 10+ von erst­klas­si­gen Office-Funk­tio­nen. Die Smartphones syn­chro­ni­sie­ren sich au­to­ma­tisch mit unserem Win­dows 10-Note­book und ver­wan­deln sich, über die Samsung DeX-App an­ge­schlos­sen, an einem Monitor selbst in einen mo­bi­len Ar­beits­rech­ner. Angst um unsere Daten müssen wir dabei nicht haben. Sam­sung Knox schützt diese mit mehr­schich­ti­gen Si­cher­heits­me­cha­nis­men und sorgt für einen hohen Grad an Pri­vats­phäre.