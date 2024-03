Mobilfunk: 5G-Lebenszyklus noch in der Anfangsphase

Mehr als 15 Jahre nach der Veröffentlichung des ersten iPhones ist der Smartphone-Markt so weit ausgereizt und gesättigt, dass echte Innovationen nur noch selten zu finden sind. Der Übergang zu 5G war vielleicht die bedeutendste Änderung, die in den letzten Jahren bei den Flaggschiff-Smartphones vorgenommen wurde. Während 4G-Netzwerke für die meisten alltäglichen Aufgaben von Durchschnittsnutzern schnell genug waren, stellt 5G einen bedeutenden Sprung nach vorn dar und bietet hohe Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Konnektivität.



Im Vergleich zu seinem Vorgänger bietet 5G exponentiell schnellere Datenübertragungsraten und geringere Latenzzeiten. Dieser Fortschritt verbessert nicht nur das Nutzererlebnis, indem er schnellere Downloads, flüssigeres Streaming und nahtlose Spiele ermöglicht - vielmehr erleichtert er auch die breite Einführung neuer Technologien wie Augmented Reality, Virtual Reality und das Internet der Dinge (IoT).



Darüber hinaus eignen sich die geringeren Latenzzeiten und die höhere Bandbreite von 5G für kritische Anwendungen wie Fernoperationen, autonome Fahrzeuge und intelligente Stadtinfrastrukturen. Insgesamt läutet der Übergang zu 5G eine neue Ära der Konnektivität ein, die viele Möglichkeiten für Innovationen eröffnet.



Und obwohl 5G seit 2019 verfügbar ist und viele Nutzer sich bereits an die offensichtlichen Vorteile gewöhnt haben, befinden wir uns noch in der Anfangsphase des Übergangs zu 5G, wie die Statista-Grafik auf Basis von Daten des Ericsson Mobility Visualizers zeigt. Den Smartphone-Herstellern bietet das noch über Jahre hinweg erhebliches Wachstumspotenzial.

