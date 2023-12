ZoneAlarm Free Firewall Download - Gratis PC-Schutz

ZoneAlarm Firewall Download & Installation

Firewall ohne Pop-up-Fenster

eingehenden als auch den ausgehenden Datenverkehr

Anti-Bot-Schutz in ZoneAlarm inklusive

Anti-Bot-Schutz

Voller Schutz nur mit Abo

Zone Alarm Free Firewall - Alternativen

Der Download der ZoneAlarm Free Firewall sichert Ihren PC gegen Angriffe aus dem Internet ab und schützt persönliche Daten vor Hackern und Cyber-Attacken.Die in der Basisversion kostenlose Sicherheits-Software bietet im Vergleich zur Firewall von Windows erweiterte Schutzfunktionen, etwa vor Bots, und überzeugt durch eine übersichtliche Benutzeroberfläche. Aktuell steht ZoneAlarm Free Firewall in der Version 4.2.510 zum Download bereit.Die ZoneAlarm Free Firewall unterstützt laut Hersteller die Betriebssysteme Windows 11, 10 und 7 (je 32-Bit und 64-Bit). Voraussetzung ist außerdem das Microsoft .NET Framework 3.5 oder neuer Da während der Installation zusätzliche Dateien heruntergeladen werden, muss eine aktive Internetverbindung vorhanden sein. Für die meisten Anwender sollten die Standardeinstellungen bereits einen optimalen Schutz liefern, dieser kann jedoch auch noch weiter angepasst werden.Nach der Installation verrichtet die Firewall weitestgehend unbemerkt im Hintergrund ihren Dienst. Pop-ups beim ersten Internetzugriff laufender Programme gibt es im Gegensatz zu älteren Versionen von ZoneAlarm keine mehr. Stattdessen lässt sich über die Einstellungen (Application Permissions) festlegen, welche Anwendungen über das Internet kommunizieren dürfen und welche nicht. Dabei schützt ZoneAlarm sowohl denDarüber hinaus können in den Einstellungen Zonen-Richtlinien erstellt, die Sicherheitsstufe des Schutzes geändert und vergangene Firewall-Ereignisse eingesehen werden.Ein weiteres besonderes Merkmal von ZoneAlarm Free Firewall ist der integrierte. Dieser ist standardmäßig aktiv und soll vor Angriffen durch Bot-Netze und damit verbundene Gefahren wie Spam, Fake-Websites oder den Diebstahl sensibler Daten schützen.Neben der kostenlosen Basisvariante kann die ZoneAlarm Firewall auch in kostenpflichtigen Versionen abonniert werden. Diese bieten dann erweiterte Funktionen wie einen Virenscanner, einen Anti-Keylogger oder einen Ransomware-Schutz. Einen Vergleich der unterschiedlichen Versionen gibt es auf der Website von ZoneAlarm.Komplett kostenlose Firewalls gibt es beispielsweise mit Free Firewall oder TinyWall . Wer lediglich die Windows-eigene Firewall erweitern möchte, kann dies beispielsweise mit Windows 10 Firewall Control tun.