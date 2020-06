Comodo Firewall Download - Kostenlose Windows-Firewall

Comodo Firewall Download & Installation

Der kostenlose Download der Comodo Firewall schützt Windows-PCs vor Hackerangriffen und verhindert, dass Programme unberechtigt auf das Internet zugreifen.Neben den Standardwerkzeugen einer Firewall bietet die Software noch weitere Schutz­funk­tio­nen und warnt vor verdächtigen Dateien, Viren und sonstiger Malware. Aktuell ist die Software in der Version 12.2.2.7036 erhältlich.Irrtümlicherweise wird das Programm beim Start des Installers als Comodo Internet Security bezeichnet, tatsächlich richtet dieser aber die Comodo Firewall auf dem PC ein.Zu beachten ist allerdings, dass standardmäßig auch der Comodo Dragon Webbrowser und die Internet Security Essentials mitinstalliert werden. Wer dies nicht wünscht, kann die optionalen Komponenten aber auch abwählen. Während der Installation werden die benötigten Dateien heruntergeladen, weshalb unbedingt eine aktive Internetverbindung bestehen muss.Sobald ein Programm versucht, auf das Internet oder sensible Bereiche des Computers zuzugreifen, zeigt die Comodo Firewall ein Hinweisfenster am unteren rechten Bild­schirm­rand an, über welches der Zugriff gestattet oder eben auch gesperrt werden kann.Sämtliche Funktionen der Comodo Firewall sind über die deutschsprachige Benutzer­ober­fläche erreichbar. Dazu zählen eine Reihe verschiedener Schutzmodule. Neben einer Firewall gibt es eine Auto-Containment-Funktion, die potenziell unsichere Programme in einer sicheren Umgebung ausführt, eine Host-basierte Verhaltensanalyse, einen Virenschutz und einen anpassbaren Webfilter.Ebenfalls lassen sich Regeln für Programme verwalten, sodass diese etwa nicht mehr auf das Internet oder Netzwerk zugreifen können. Eine Ansicht aktiver Verbindungen hilft dabei, verdächtige Aktivitäten zu entdecken.Fortgeschrittene Nutzer können außerdem Ports verstecken, Netzwerke verwalten und detaillierte Logdateien einsehen. Für einige Funktionen müssen dazu aber zusätzliche Dateien nachgeladen werden.Ein weiteres interessantes Feature der Comodo Firewall ist die Möglichkeit, Programme virtualisiert auszuführen: Diese laufen dann isoliert in einer sicheren Umgebung, sodass selbst schadhafte Programme keinen weitreichenden Schaden anrichten können.Weitere kostenlose Firewall-Programme für Windows gibt es beispielsweise mit Free Firewall Windows 10 Firewall Control oder TinyWall wobei letzteres gänzlich auf Pop-up Fenster verzichtet.