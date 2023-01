Stellar Photo Recovery Download - Bilder-Datenrettung

Stellar Photo Recovery Download & Setup

gelöschte Dateien in den meisten Medienformaten finden und wiederherstellen

Stellar Photo Recovery: Datenrettung mit Vorschau

Vorschaufunktion

Ohne Kauf keine Datenrettung

Alternativen zu Stellar Photo Recovery

Der Stellar Photo Recovery Download hilft Ihnen dabei, Bilder zu retten, die versehentlich von Festplatten oder anderen Speichermedien gelöscht wurden.Anders als der Name es vermuten lässt, können Sie mit der Software aber auch Videos und Audiodateien retten. In der hier angebotenen Testversion eignet sich Stellar Photo Recovery 11.5 in erster Linie dazu, die Chancen einer Datenrettung vor dem Kauf auszuprobieren.Stellar Photo Recovery läuft unter Windows 7, 8, 10 und 11 (jeweils 32-Bit und 64-Bit). Voraussetzung sind ein PC mit mindestens 4 GB RAM und 250 MB Platz für die Installation. Zu beachten ist, dass die Software keinesfalls auf demselben Datenträger installiert werden sollte, auf dem sich die gelöschten Dateien befinden. Diese könnten dabei ansonsten unwiederherstellbar überschrieben werden.Die Software kann. Dazu zählen neben JPEG, PNG und GIF auch RAW-Fotos oder MP4-, MKV- und MP3-Dateien. Ob Sie diese von einer Festplatte, einer SD-Karte, einem USB-Stick oder anderen Datenträger wiederherstellen möchten, spielt ebenfalls keine Rolle.Die Bedienung von Stellar Photo Recovery ist dabei denkbar einfach: Nach dem Start müssen Sie lediglich den zu scannenden Bereich oder Datenträger aus einer Liste auswählen und danach den Scan starten. Für eine besonders gründliche Suche lässt sich ein zusätzlicher Tiefen-Scan aktivieren, der zwar deutlich länger dauert, dafür aber auch mehr gelöschte Dateien findet.Nach dem Scanvorgang zeigt Stellar Photo Recovery alle wiederherstellbaren Dateien in einer Baum-Darstellung an, über welche Sie gelöschte Dateien anhand ihres Speicherpfades schnell aufspüren. Alternativ wechseln Sie zu einer Gruppierung nach Dateitypen und wählen dann die wiederherzustellenden Dateien aus.Praktisch ist zudem eine, mit der Sie sich gelöschte Dateien direkt anzeigen oder wiedergeben lassen. So ist es möglich, gezielt nur die wirklich benötigten Dateien wiederherzustellen.Leider ist Stellar Photo Recovery in der kostenlosen Testversion nicht in der Lage, Dateien auch tatsächlich wiederherzustellen. Sie können lediglich Datenträger analysieren und sich die Treffer als Vorschau anzeigen lassen. Für eine vollständige Datenrettung ist der Kauf der Standard-, Professional- oder Premium-Version erforderlich.Ähnliche Programme zur Datenrettung gibt es beispielsweise mit Stellar Data Recovery desselben Herstellers, welches sich nicht nur auf Mediendateien beschränkt, oder mit den kostenlosen Tools Recuva und TestDisk & PhotoRec