MSEdgeRedirect Download - Edge-Browser-Aufrufe umleiten

Installation im "Active Mode"

Der kostenlose MSEdgeRedirect Download leitet alle systeminternen Links von Microsoft Edge auf den vom Nutzer festgelegten Standardbrowser um.Dadurch ist es möglich, etwa Suchanfragen, Nachrichtenartikel und den Wetterbericht nach einem Aufruf über Widgets oder die Windows-Suche in Google Chrome Firefox und Co. anzeigen zu lassen. Durch seine einfache Konfiguration ist MSEdgeRedirect 0.7.0.1 schnell eingerichtet.MSEdgeRedirect läuft unter Windows 8.1, Windows 10 sowie Windows 11 (32-Bit/64-Bit) und kann auf zwei verschiedene Methoden installiert werden. Im "Service Mode" läuft die Software nur für den aktuellen Nutzer und erfordert keine Administratorrechte. Allerdings bleibt dann MSEdgeRedirect stets im Hintergrund aktiv und es stehen nicht alle Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung.Empfehlenswert ist daher die. Für diese sind zwar Administratorrechte erforderlich, dafür ist das Tool dann systemweit für alle Nutzer aktiv und bietet mehr Anpassungsoptionen. Außerdem läuft dieses dann nur noch, wenn Edge gestartet wird.Zum Ärgernis für viele Nutzer hat Microsoft seinen Edge-Browser tief in die aktuellen Windows-Versionen integriert: Selbst, wenn bereits ein anderer Browser als Standard festgelegt wurde, öffnen sich Webseiten über News-Widgets, die Wetter-App oder die Suche stets im Edge-Browser. Genau an diesem Punkt greift das quelloffene Tool MSEdgeRedirect ein, indem es dieDiese Weiterleitung ist bereits nach der Installation aktiv, über die Einstellungen kann MSEdgeRedirect aber noch weiter angepasst werden. So ist es möglich, die Funktion auf zusätzliche Versionen von Microsoft Edge (Stable, Beta, Developer, Canary) zu erweitern und Weiterleitungen für die Bing-Suche, Nachrichten, die Bildersuche, den Wetterbericht sowie den PDF-Viewer festzulegen. Auch für aus dem Windows Store heruntergeladene Apps lassen sich die Edge-Aufrufe umleiten.Derzeit kann die Software von manchen Virenscannern als Schadprogramm erkannt werden. Der Entwickler weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass es sich dabei um einen Fehlalarm handelt.