DaVinci Resolve Download - Gratis Videoschnittsoftware

Schnittsoftware zur professionellen Videobearbeitung

DaVinci Resolve Download & Installation

DaVinci Resolve - Videoschnitt wie in Hollywood

Colorgrading, Effekte und Audio-Postproduktion

Einbinden visueller Effekte und Bewegtbilder

Farbkorrektur

Tipps zum Einstieg in DaVinci Resolve

Mit dem DaVinci Resolve Download erhalten Sie eine für Privatanwender kostenloseunter Windows.Die Stärken von DaVinci Resolve liegen unter anderen beim Schnitt, der Audio-Post­pro­duk­tion, bei Effekten und beim Colorgrading. DaVinci Resolve eignet sich dabei gleichermaßen für einfache wie umfangreichere Projekte und steht aktuell in der Version 17.4.6 für Windows zum Download bereit.DaVinci Resolve unterstützt Windows 10 oder neuer (32-Bit/64-Bit), erforderlich sind mindestens 16 GB RAM sowie eine Grafikkarte mit 2 GB VRAM und Support für OpenCL 1.2/CUDA 11. Außerdem sollten die neuesten AMD- beziehungsweise Nvidia-Grafikkartentreiber vorhanden sein.Weiter setzt DaVinci Resolve die Visual C++ 2013 Redistributable voraus, diese wird bei der Installation automatisch eingerichtet. Während des Setup-Vorgangs können nicht benötigte Komponenten wie ein RAW-Player entfernt und das optionale Fairlight Audio Accelerator Utility hinzugefügt werden.DaVinci Resolve gibt Nutzern genau die Werkzeuge zur Postproduktion in die Hand, die auch viele Hollywood-Studios nutzen. Diese vereint die Software unter einer aufgeräumten wie modernen Benutzeroberfläche, die in mehrere Arbeitsräume aufgeteilt ist. Zunächst lassen sich über den Abschnitt "Media" Clips zum aktiven Projekt hinzufügen und anschließend in den Bereichen "Cut" und "Edit" schneiden und editieren. Hierbei benutzt DaVinci Resolve ein von ähnlichen Programmen bekanntes Spurenlayout.Der "Fusion"-Arbeitsraum bietet Möglichkeiten zum Gestalten undin das eigene Projekt. Hierzu setzt die Software auf eine nodebasierte Funktionsweise mit zahlreichen Profiwerkzeugen, etwa zum Verfolgen von Objekten, zum Animieren von Texteinblendungen und Infografiken oder zum Entfernen unerwünschter Objekte. Der Bereich "Color" ermöglicht eine umfangreiche, kann aber auch zum Erreichen bestimmter visueller Effekte eingesetzt werden.Im Arbeitsraum "Fairlight" ermöglicht DaVinci Resolve eine umfangreiche Audio-Postproduktion mit bis zu 2000 Tonspuren gleichzeitig. Der "Deliver"-Arbeitsraum dient schließlich der Ausgabe fertiger Projekte. Diese können lokal gespeichert werden oder lassen sich direkt auf Plattformen wie YouTube, Vimeo oder Twitter hochladen.Zwar eignet sich DaVinci Resolve nicht nur für Profi-Anwender, sondern auch Einsteiger, dennoch kann der Einstieg in die doch recht komplexe Software ein wenig schwerfallen. Um die ersten (und alle weiteren) Schritte zu erleichtern, stehen eine Reihe ausführlicher Lernvideos und Lehrbücher zum kostenlosen Download auf der Herstellerseite bereit.DaVinci Resolve kann für private Zwecke kostenlos eingesetzt werden. Mit DaVinci Resolve Studio gibt es außerdem eine erweiterte Profi-Version zu kaufen. DaVinci Resolve ist außerdem für Mac OS und Linux erhältlich. Alternative Programme gibt es beispielsweise mit Lightworks Shotcut oder dem MiniTool MovieMaker