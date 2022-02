Windows Repair Free Download - Windows-Probleme lösen

Vielzahl bekannter Windows-Probleme

Windows Repair Download & Installation

Windows Schritt für Schritt reparieren

Standard-Einstellungen von Windows

Windows Repair Pro & Alternative

Der kostenlose Windows Repair Download spürt eineauf und behebt diese automatisch.Unter anderem korrigiert Windows Repair Free 2021 (4.12.3) Fehler in der Registry sowie Windows-Firewall und löst Probleme mit Zugriffsberechtigungen und Windows-Updates. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Fehler durch Malware, Programmfehler oder vom Nutzer falsch gesetzte Einstellungen verursacht wurden.Windows Repair unterstützt Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 und 11 (jeweils 32-Bit/64-Bit). Auf der offiziellen Webseite Tweaking.com wird außerdem eine portable Version angeboten, welche sich dann auch von einem USB-Stick aus starten lässt.Zwar kann Windows Repair direkt unter Windows ausgeführt werden, empfohlen ist allerdings ausdrücklich der Start im abgesicherten Modus mit Netzwerkfunktionen. Ein Button in der Programmoberfläche lässt Windows in diesen Modus wechseln. Wichtig ist, dass der aktuelle Benutzer über Administratorrechte verfügen muss, um Reparaturen durchführen zu können.Die Programmoberfläche von Windows Repair ist in mehrere Abschnitte gegliedert, die bei jedem Reparaturvorgang Schritt für Schritt durchgeführt werden sollten. Hierzu gehören ein allgemeiner Vorab-Scan, eine Dateisystemprüfung und das Anlegen von Backups.Im Programmabschnitt Reparaturen steht eine Vielzahl an Optionen bereit, um Fehler in Windows zu reparieren. Windows Repair kann etwa Dateiberechtigungen zurücksetzen, Probleme mit der Hosts-Datei, Proxy-Einstellungen, der Firewall, Dateiverknüpfungen oder der Druckwarteschlange beheben und den Microsoft Store wieder funktionsfähig machen.Bei den Reparaturen stellt Windows Repair die jeweiligenwieder her.Zwar können die meisten Funktionen von Windows Repair kostenlos genutzt werden, ein Kauf der Pro-Version schaltet allerdings noch zusätzliche Reparaturmöglichkeiten frei. Beispielsweise können dann auch die Firewall-Regeln bereinigt und System-Optimierungen vorgenommen werden. Mit der Windows Repair Toolbox gibt es eine weitere und komplett kostenlose Programmsammlung für Systemreparaturen.