Wondershare EdrawMax Download - Diagrammsoftware

All-in-One-Lösung für Diagramme

Wondershare Edraw Max - Einfache Alternative zu Microsoft Visio

Edraw Max als Visio-Alternative

Wondershare Edraw Max 10 - Das ist neu

Der Download von Wondershare EdrawMax installiert eine leistungsstarke Universalsoftware zum Erstellen von Diagrammen wie Mind-Maps, Flussdiagrammen, Organigrammen, Netz­werk­dia­gram­men und Grundrissen.Zahlreiche Vorlagen, Beispiele und dynamische Werkzeuge helfen dabei, ohne längere Ein­ar­beitungszeit anschauliche Diagramme zu erzeugen und eigene Ideen umzusetzen. Nutzer von Microsoft Visio können bereits erzeugte Diagramme problemlos in Edraw Max wei­ter­ver­ar­bei­ten. Derzeit ist die Software für Windows in der Version 10.1.6 erhältlich.Nutzer können in Wondershare EdrawMax mit einer leeren Seite beginnen oder eine der vielen vorhandenen Vorlagen auswählen, die nach ver­schie­denen Anwendungsbereichen übersichtlich sortiert sind. Beispielsweise lassen sich Ideen und Konzepte in Mind-Maps festhalten, Ver­gleichs- sowie Marketingdiagramme erstellen oder Familienstammbäume, Grußkarten und Schal­tun­gen anfertigen.Dynamische Werkzeuge helfen dabei, Texte, Objekte, Grafiken und Symbole flexibel hinzuzufügen. Fertige Projekte kann Edraw Max in verschiedenen Dateiformaten ausgeben oder direkt via Facebook und Twitter teilen.Wondershare EdrawMax wurde als eine leistungsstarke und kostengünstige Alternative zu Microsoft Visio entwickelt. Dies wird bereits beim Blick auf die Benutzeroberfläche ersichtlich, die dem Microsoft-Pendant stark ähnelt und so einen schnellen Umstieg ermöglicht.Auch sonst scheut die Software den direkten Vergleich mit Visio nicht und punktet etwa durch nützliche Zusatzfunktionen wie das Einfügen von Anhängen und Kommentaren, das Erweitern und Zusammenbrechen von Shapes oder eine Cloud-Funktion, die das ge­mein­sa­me Arbeiten im Team vereinfacht. Nutzer können eine Textur- sowie Bild-Füllung an­wen­den, auf eine Clip-Art-Galerie zugreifen oder benutzerdefinierte Themen erstellen. EdrawMax kann außerdem Visio-Dateien verarbeiten und diese auch wieder exportieren.Mit dem Update auf Version 10.1.4 erhält Edraw Max eine neue Vorlagen-Galerie mit In­spi­ra­tio­nen für eigene Projekte. Durch das Anlegen ei­nes Edraw-Kontos ist es außerdem mög­lich, erstellte Grafiken in der Cloud zu speichern und mit anderen Community-Mitgliedern zu teilen.Wondershare EdrawMax unterstützt Windows 2000, 2003, 2008, Vista, 7, 8, 10 (32-Bit/64-Bit) und ist außerdem für Mac OS und Linux erhältlich . Die Software kann kostenlos getestet werden, für die uneingeschränkte Nutzung ist jedoch der Kauf einer Lizenz erforderlich