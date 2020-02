Textify - Texte aus Dialogboxen kopieren

Text kopierbar machen

Mit dem kostenlosen Tool Textify 1.8.2 sind Sie in der Lage, beliebige Texte wie etwa Fehlermeldungen aus Programmfenstern oder Dialogboxen zu kopieren und in andere Programme einzufügen. Dadurch sparen Sie sich das zeitaufwendige Abtippen, wenn Sie beispielsweise im Internet Hilfe zu einer Fehlermeldung suchen.Das nur wenige Kilobyte große Programm erfordert keine Installation und kann daher nach dem Entpacken direkt ausgeführt werden. Das Kopieren eines Textes funktioniert anschließend über den Shortcut [Shift] + [mittlere Maustaste], das heißt, Sie müssen den Mauszeiger über dem zu kopierenden Text platzieren und diesen mit gedrückter Shift-Taste und mittlerem Maus-Button anklicken.Dadurch verwandelt sich der Text in eine Textbox, in der der Text ganz einfach markiert und in die Zwischenablage kopiert werden kann. Anschließend fügen Sie den Text wie gewohnt in eine Suchmaschine oder ein Textverarbeitungsprogramm ein.Über die Programmeinstellungen können Sie den Shortcut anpassen und so etwa auch die rechte Maustaste verwenden. Über den Parameterstarten Sie Textify übrigens ohne sichtbares Programmfenster.Bei unserem Test funktionierte Textify leider nicht in allen Programmfenstern, in einigen Situationen lässt sich mit dem Tool jedoch viel Tipparbeit sparen.