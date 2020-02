Spybot Anti-Beacon for Windows 10 - Anti-Spionage-Tool

Schnüffel-Funktionen abschalten

Auch für ältere Windows-Versionen geeignet

Zum Ärger vieler Nutzer kommuniziert Windows 10 deutlich häufiger als vorherige Versionen des Betriebssystems mit Microsoft und sendet dabei ungefragt Daten. Das Tool Spybot Anti-Beacon for Windows 10 (Version 3.5) schiebt diesem Verhalten einen Riegel vor, indem es die verschiedenen Spionage- beziehungsweise Telemetrie-Funktionen abschaltet.Spybot Anti-Beacon for Windows 10 wird von Safer-Networking Ltd. entwickelt, von dem auch das Anti-Spyware-Tool Spybot - Search & Destroy stammt. Die Bedienung wurde bewusst einfach gehalten, damit selbst unerfahrene Nutzer problemlos mit dem Programm zurechtkommen.Nach dem Start zeigt Spybot Anti-Beacon for Windows 10 den aktuellen Systemstatus an, durch einen Klick auf den Button "Immunisieren" werden sämtliche Telemetrie-Funktionen des Betriebssystems auf einmal abgeschaltet.Über die Funktion "Show options" lassen sich Details zu den anstehenden Änderungen anzeigen oder einzelne deaktivieren. Sollten anschließend Probleme während der Verwendung des PCs auftreten, lassen sich alle Änderungen durch einen Klick auf den Rückgäng-Button zurücknehmen.Über den Tab "Optional" lassen sich weitere Windows-Funktionen wie Telemetry-IPs und die Cortana- beziehungsweise OneDrive-Systemdienste blockieren. Auch hier können Details eingeblendet und Änderungen jederzeit wieder rückgängig gemacht werden.Dank Spybot Anti-Beacon for Windows 10 können die Schnüffel-Funktionen von Microsofts neuestem Betriebssystem schnell und unkompliziert abgeschaltet werden. Inzwischen wurde das Tool so angepasst, dass es auch ähnliche Aktivitäten von Windows 7, Windows 8 sowie Windows 8.1 unterbindet. Neben der hier zum Download angebotenen Standard-Version finden Sie auf der Herstellerseite eine portable Edition, die sich dann von einem USB-Stick nutzen lässt.Ähnliche Programme gibt es beispielsweise mit O&O ShutUp10 und W10Privacy