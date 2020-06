AutoClicker Download - Mausklicks automatisieren

AutoClicker - Download & Installation

Automatische Mausklicks

Makro-Tool mit an Bord

Mit dem kostenlosen Download von AutoClicker für Windows lässt sich das Drücken belie­biger Maustasten in festen Abständen automatisch wiederholen.Besonders in Situationen, in denen bestimmte Aktionen mit der Maus immer wieder durch­geführt müssen, kann mit AutoClicker viel Arbeit gespart werden - das schont Nerven und die Maustasten gleichermaßen. Derzeit steht die Freeware in der Version 3.0 zum Download bereit.AutoClicker ist Open Source und komplett kos­tenlos ohne Einschränkungen oder Werbung nutzbar. Eine Installation ist nicht erforderlich, sodass das nur wenige Kilobyte große Tool direkt nach dem Herunterladen startbereit ist. Damit eignet es sich auch für den portablen Einsatz auf einem USB-Stick.Die Benutzeroberfläche steht zwar ausschließlich in englischer Sprache zur Verfügung, allerdings ist die Bedienung von AutoClicker sehr einfach: Nach dem Start legen Sie das Klickintervall in Stunden, Minuten, Sekunden und Milli­se­kun­den präzise fest, bestimmen, welche Maustaste wie oft gedrückt werden soll (einfacher Klick oder Doppelklick), und entscheiden, ob das Drücken für eine bestimmte Anzahl wiederholt oder vom Nutzer manuell gestoppt werden soll.Nach dem Drücken des veränderbaren Hotkeys (Standard: F6-Taste) verrichtet AutoClicker seine Arbeit, wobei dies wahlweise an der aktuellen Position des Mauszeigers oder an zuvor festgelegten Koordinaten geschieht.Über den Button "Record & Playback" startet der AutoClicker zusätzlich ein Makro-Werkzeug, mit dem sich Bewegungen des Mauszeigers, Mausklicks sowie Tastatureingaben aufzeichnen und auf Knopfdruck wiedergeben lassen. Das Aufzeichnen von Tastatureingaben ist jedoch standardmäßig abgeschaltet und muss zu­nächst in den Einstellungen aktiviert werden.Nahezu identische Makrofunktionen bieten das ebenfalls kostenlose GhostMouse und die Shareware ReMouse