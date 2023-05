Drucktaste in Windows 11: So umgeht ihr den Snipping Tool-Zwang

Wer einen Screenshot unter Windows machen will, drückt die Drucktaste - bisher. Denn mit dem jüngsten Update hat Microsoft ein neues Aufnahme-Werkzeug mit der Taste verknüpft: das Snipping-Tool. Wir zeigen, wie man das Tool nutzt und die Einstellung rückgängig macht.

Rechteckiger Modus (Freie Ausschnittwahl als Rechteck)

Freihandmodus (Freie Ausschnittwahl in jeder Form)

Fenstermodus (Screenshot eines geöffneten Fensters)

Vollbildmodus (Screenshot des gesamten Bildschirms)

So stellt man es wieder zurück

Einstellungen > Barrierefreiheit > Tastatur

Seit Windows 95 sorgt die Drucktaste, oder genauer der Print Screen-Key "PrtSc", für dasselbe Ergebnis: Windows erstellt einen Screenshot des aktuellen Bildschirms und kopiert ihn in die Zwischenablage. Zur Build 2023 hat Microsoft das große Windows 11 Moment 3-Update vorgestellt, das diese fast drei Jahrzehnte alte Funktion anpasst. Die Taste "Druck" ist ab Build KB5026446 standardmäßig mit dem Snipping-Tool verknüpft.Statt der direkten Speicherung des Screenshots in die Zwischenablage öffnet sich nach Drücken der Taste jetzt das kompakte Overlay des Snipping-Tools in der oberen Bildschirmmitte. Hier sind Optionen zur Aufnahme des ganzen Bildschirms, für Zuschnitte oder die Auswahl eines bestimmten Fensters möglich, die jeweils letzte Einstellung wird für die nächste Nutzung übernommen.Übrigens: Windows 11 öffnet nicht die Snipping-Tool-App selbst, sondern wie erwähnt das kompakte Overlay. Früher war dieses bereits mit dem Shortcut "Windows-Taste + Shift + S" erreichbar. Microsoft beschränkt sich hier also darauf, Screenshot-Funktionen anzubieten, für andere Features des Tools (z.B. Videoaufnahmen) muss also weiter die Anwendung geöffnet werden, etwa über das Startmenü oder die Suche.Wem der Versuch Microsofts, das neue Tool prominenter zu platzieren, zu übergriffig ist, der hat eine einfache Möglichkeit, das alte Verhalten der Drucktaste wiederherzustellen. Unterwählt Microsoft ab Build KB5026446 die Option "Verwenden Sie die Drucktaste, um das Snipping Tool zu öffnen" automatisch an. Hier den Schalter auf "Aus", schon funktionieren Screenshots wieder wie gewohnt.