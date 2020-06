YUMI - Multiboot-USB-Sticks erstellen

Multi-OS-Stick

Linux für den mobilen Einsatz

Das kostenlose Programm YUMI (Your Universal Multiboot Integrator) hilft Ihnen dabei, bootfähige USB-Sticks zu erstellen. Wahlweise können mehrere Linux-Betriebssysteme oder auch verschiedene Tools gleichzeitig eingerichtet werden, die sich dann über ein Bootmenü auswählen lassen. Hier bieten wir die aktuelle Version 2.0.7.1 an.Nach dem Download ist die Software sofort startklar. Im ersten Schritt wählen Sie das zu nutzende USB-Gerät aus, danach entscheiden Sie sich für die gewünschte Distribution. Zur Auswahl stehen verschiedene Linux-Versionen, unter anderem Ubuntu, Linux Mint, Debian Live oder Fedora.Aber auch die Live-CDs unterschiedlicher Antivirentools von AVG, Avira oder GDATA sowie System-Tools wie Gparted, Partition Wizard oder die System Rescue CD können mit dem Tool auf einen USB-Stick geschrieben werden. Ist eine Distribution in der Auswahl nicht aufgeführt, kann man dennoch versuchen, sie über die Bootloader SYSLINUX oder GRUB zu starten.Ebenfalls praktisch: Sogar die Installationsmedien von Windows XP, Vista, 7 sowie 8 befördert YUMI auf den USB-Datenträger. Im dritten Schritt muss die entsprechende ISO-Datei von der Festplatte ausgewählt werden. Diese kann das Programm nicht eigenständig herunterladen, jedoch zeigt es zumindest die jeweilige Webadresse und in einigen Fällen auch den direkten Download-Link an.Mit YUMI ist es außerdem möglich, gleich mehrere Betriebssysteme oder Tools auf einen Datenträger zu schreiben. Die Auswahl erfolgt dann während des Bootvorgangs über ein entsprechendes Menü. Bereits installierte Distributionen können mit YUMI auch wieder entfernt werden.YUMI ist ein leicht zu bedienendes Programm zum Erstellen von bootfähigen USB-Datenträgern mit mehreren Betriebssystemen. Als Alternative bietet sich UNetbootin an, das jedoch immer nur ein OS auf den Stick packt.Damit Sie von dem USB-Stick booten können, müssen Sie eventuell die Bootreihenfolge in Ihrem BIOS ändern. Wie das geht, können Sie im Handbuch Ihres Mainboards nachlesen.