Wise Folder Hider Free - Dateien und Ordner verstecken

Ernstgemeintes Versteckspiel

Simpel und effektiv

Mit dem kleinen Freeware-Programm Wise Folder Hider Free 4.3.2 lassen sich ganz einfach Dateien und Ordner unter Windows verstecken, um sie vor den Augen unbefugter Nutzer zu verbergen. Neben lokalen Festplatten funktioniert dies auch auf externen Speichermedien und die zu schützenden Datenbestände können mit einem Passwort abgesichert werden.Wer mit anderen Nutzern am selben Computer arbeitet, möchte unter Umständen nicht, dass diese auf die eigenen Dokumente, Fotos oder Videos zugreifen können. Hier kommt der Wise Folder Hider Free ins Spiel, der Dateien und Ordner per Klick unsichtbar macht, sodass sie durch Datei-Manager wie den Windows Explorer nicht mehr angezeigt werden. Um die Möglichkeiten des Tools nutzen zu können, wird anfangs ein Master-Passwort erstellt, was es unbefugten Anwendern bereits erschwert, Zugriff auf die versteckten Dateien und Verzeichnisse zu erlangen.Um auf Nummer sicher zu gehen, können die auf Festplatte oder USB-Stick gelagerten Daten zudem noch einzeln mit einem Passwort versehen werden. Dateien und Ordner lassen sich über den Open-Button zum Bearbeiten öffnen, ohne dass sie manuell auf sichtbar umgestellt werden müssen - nach dem Schließen des Programms wird die Unsichtbarkeit automatisch wieder angewendet. Für einen komfortablen Umgang mit zu versteckenden Dateien und Ordnern integriert sich der Wise Folder Hider Free darüber hinaus in das Kontextmenü.Wise Folder Hider Free bietet eine einfache Möglichkeit, um Dateien und Ordner unter Windows vor unbefugtem Zugriff abzusichern. Auf der Herstellerseite gibt es zudem die Möglichkeit zum Erwerb der kostenpflichtigen Pro-Version, die noch mehr Funktionen bereitstellt. Möchten Sie hingegen ihre komplette Festplatte verschlüsseln, bietet sich die Freeware VeraCrypt als Alternative an.