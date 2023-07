LibreCAD - Freeware für 2D-CAD-Zeichnungen

Planen in 2D

Übersichtliches CAD-Zeichenprogramm

Will man komplizierte geometrische Zeichnungen und aufwendige 2D-Pläne umsetzen, kann die Freeware LibreCAD (2.2.0.2) helfen. Die Open-Source-Software macht es möglich, relativ einfach auch komplexe zweidimensionale CAD-Zeichnungen anzufertigen und zu verwalten.Egal ob vor dem Umzug, bei der Renovierung oder einfach nur bei der Vorbereitung eines Projektes: Es gibt viele Situationen, in denen eine ausgefeilte räumliche Planung von Vorteil sein kann. Die Software LibreCAD erlaubt es, auf dem PC detaillierte grafische 2D-Pläne und Zeichnungen anzufertigen. Dabei bietet das Open-Source-Programm viele verschiedene Tools, um auch komplexe Umrisse in kurzer Zeit zeichnen zu können.LibreCAD wird als freie Software unter der GPL-Lizenz vertrieben und ging aus der CAD-Software QCad hervor. LibreCAD-Nutzer können die Dateiformate DXF, LFF, CXF und JWW verwenden. Die erstellten 2D-Zeichnungen können dann in JPG, PNG, PPM, SVG, TIF, BMP, XBM und XPM ausgegeben werden.Wie bei Zeichenprogrammen üblich, bietet auch LibreCAD über eine Werkzeugleiste Zugriff auf verschiedene Bearbeitungsoptionen. So können verschiedene mehr oder weniger komplexe Formen wie Geraden, Kreisbögen, Ellipsen oder Funktionsgraphen schnell und unkompliziert gezeichnet werden. Darüber hinaus können auch Werte wie Farbe und Stärke der Striche eingestellt werden. Dazu kommen Standard-Tools wie "Spiegeln" oder "Skalieren".Egal ob hochkomplex oder schnell mal gekritzelt: LibreCAD soll helfen, schnell und unkompliziert 2D-Zeichnungen und -Pläne anzufertigen. Dank vieler Modifikationswerkzeuge soll man dabei gegenüber anderen Anwendungen entscheidend Zeit sparen können. Diese Vielfalt macht es Neulingen aber auch etwas schwerer beim Einstieg.