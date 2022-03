FreeCAD - Kostenlose 3D-CAD-Modellierung

3D-Objekte modellieren und mehr

Gute Gestalter-Freeware

Mit dem Open-Source-Programm FreeCAD in der aktuellen Stable-Version 0.19.4 lassen sich dreidimensionale 3D-Objekte entwerfen und gestalten. FreeCAD zielt vor allem auf die Bereiche Maschinenbau und Produkt-Design ab, ist aber laut den Entwicklern auch für andere Anwendungen wie beispielsweise Architektur geeignet.FreeCAD bietet eine Vielzahl an Werkzeugen an, um ein Objekt zu erstellen sowie zu modifizieren und beherrscht auch 2D-Zeichnungen. Durch das parametrische Modellieren kann ein geschaffenes Modell verändert werden, indem man im Verlauf zurückgeht und den gewünschten Parameter ändert.Mithilfe von erstellbaren Makros und der Programmiersprache Python können einzelne Arbeitsschritte automatisiert und zusammengefasst werden. Mit an Bord der Feature-Liste sind unter anderem auch eine Roboter-Simulation und ein Rendering-Modul, mit dem sich 3D-Objekte zur Weiterverarbeitung an externe Renderer ausgeben lassen.Der Funktionsumfang von FreeCAD ist durch Plug-ins erweiterbar. Die Ergebnisse der Arbeit lassen sich in das hauseigene Dateiformat FCSTD speichern, wobei das Programm alternativ unter anderem auch mit den Formaten STEP, IGES, OBJ, STL, DXF, SVG, STL, DAE, IFC, OFF, NASTRAN und VRML bei Export und Import umgehen kann.FreeCAD ist ein sehr funktionales Programm zur 3D-Modellierung und bietet vergleichbare Funktionen wie sonst nur kostenpflichtige Software für ausschließlich professionelle Anwender. Für Anfänger stehen online in englischer Sprache verschiedene Tutorials bereit. Auf der Herstellerseite werden außerdem auch die umfangreichen Änderungen in der jüngsten Version erläutert. Ebenfalls kostenlose Alternativen zu FreeCAD gibt es beispielsweise mit SketchUp Make oder LibreCAD , wobei letzteres jedoch nur 2D-Zeichnungen beherrscht.Die aktuelle Version ist nur für 64-Bit-Systeme verfügbar.