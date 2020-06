Win Toolkit Download - Windows 10 Disc anpassen

Windows Toolkit Download & Installation

Windows Installationsmedium erstellen

Weitere Funktionen in Wintoolkit

Win Toolkit Anleitung hilft bei Problemen

Mit dem Download von Win Toolkit lässt sich ein individuelles Windows Installationsmedium mit neuen Updates, Treibern, Themes und vielem mehr erstellen.Durch die speziell angepassten Windows-ISOs kann bei einer erneuten Installation des Betriebssystems viel Zeit eingespart werden. Aktuell steht die kostenlose Software in der Version 1.7.0.15 zum Download bereit.Win Toolkit erfordert keine Installation und kann daher nach dem Entpacken des herunter­ge­la­de­nen Archivs direkt ausgeführt werden. Die Ober­flä­che ist in Abschnitte für Anfänger, Fort­ge­schrit­te­ne und Profis unterteilt, um den Einstieg in die recht komplexen Anpassungsmöglichkeiten zu erleichtern.Anfänger können Treiber, Sprachpakete, modifizierte Dateien, Updates und mehr integrieren, sodass diese dann nach der Installation des Betriebssystems sofort zur Verfügung stehen.Fortgeschrittene Nutzer erstellen mit dem Toolkit duale 32/64-Bit Installationsmedien und unbeaufsichtigte Installationen.Im Bereich für erfahrene Nutzer finden Sie Tools zum Bearbeiten der Registry und zum Entfernen nicht benötigter Komponenten wie zum Beispiel dem Windows Media Player. Dadurch wird das Installationsmedium kleiner, bei einem Fehler könnte jedoch die Installation des Betriebssystems anschließend fehlschlagen.Zum Programmumfang gehören auch Tools, mit denen sich Dateien konvertieren, ISOs erstellen und Updates herunterladen lassen. Das Win Toolkit unterstützt Windows 10 , Windows 7 und Windows 8/8.1, jeweils in den 32- und 64-Bit-Versionen. Die benötigten ISO-Dateien sind innerhalb des Programms verlinkt und können zusammen mit einem gültigen Lizenzschlüssel genutzt werden. Alternativ können Sie die ISOs von Windows 10 und Co. natürlich auch direkt bei WinFuture herunterladen.Insgesamt fällt das Win Toolkit leider ein wenig unübersichtlich aus, wer sich jedoch eine Weile mit dem Programm auseinandersetzt, kann bei der nächsten Neuinstallation seines Betriebssystems viel Zeit sparen. Bei Problemen ist zudem ein Blick in das offizielle Forum ratsam, wo sich viele Anleitungen finden lassen.