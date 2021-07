Mail PassView - Passwörter aus E-Mail-Clients auslesen

Passwort in Erfahrung bringen

Mit dem kostenlosen Mail PassView 1.92 lassen sich unter anderem in E-Mail-Clients gespeicherte Passwörter und Benutzernamen auslesen. Das kleine, portable Programm unterstützt diverse Clients, darunter verschiedene Outlook-Versionen, Mozilla Thunderbird , IncrediMail und Eudora.Neben Passwort und Benutzernamen zeigt Mail PassView direkt nach dem Start auch noch weitere Informationen an, darunter die zugehörige Mail-Adresse oder Details zum Server. Außerdem gibt das Tool eine Einschätzung zur Passwortstärke ab. Die ausgelesenen Daten lassen sich optional in eine Textdatei oder ein HTML-Dokument exportieren. Auf der Herstellerseite gibt es auch eine deutsche Sprachdatei zum Download.Mail PassView ist Teil der " Windows Password Recovery Tool "-Sammlung.Möchten Sie weitere Browser-, Netzwerk- oder E-Mail-Passwörter auslesen? Wie das geht und wie Sie selbst einen verlorengegangenen Windows-Produktschlüssel auslesen können, erfahren Sie in unserem Artikel: Ausgesperrt? Verlorene Passwörter einfach auslesen! Aufgrund der Funktionalität von Mail PassView können manche Virenscanner das Tool fälschlicherweise als Bedrohung einstufen.