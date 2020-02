PCMark 10 - Umfangreiche Benchmark-Software

Auf Herz und Nieren

Das Standard-Benchmark-Tool

PCMark 10, hier in der aktuellen Version 2.1.2165, ist eine umfangreiche Benchmark-Software des Entwicklers UL, mit der die Leistungsfähigkeit von Desktop-Computern, Laptops und Tablets überprüft werden kann. Es werden unterschiedliche Tests angeboten, die nach verschiedenen Anwendungsszenarien sortiert sind. Diese sollen vor allem alltägliche Aufgaben simulieren und so ein möglichst realitätsnahes Ergebnis liefern.Wer genau wissen will, was das eigene System imstande ist zu leisten, der greift am besten zu einem Benchmark-Tool. Seit Jahren zählt dabei die Software von UL (ehemals Futuremark) zu den beliebtesten Lösungen. Mit PCMark 10 stellen die finnischen Entwickler ein kostenloses Programm bereit, das sogar im professionellen Bereich genutzt wird, um die Leistungsfähigkeit von Hardware-Bauteilen zu ermitteln.PCMark 10 kann Systeme mit verschiedenen Benchmark-Tests prüfen, welche verschiedene Aufgaben simulieren. Dazu zählen das Browsen im Internet, das Arbeiten mit Tabellen und Dokumenten sowie Foto- und Videobearbeitung. Die Software ist dabei so aufgebaut, dass sowohl schwache Hardware - wie die von Tablets und Netbooks - aber auch die Komponenten von Highend-Rechnern getestet werden können. Dafür werden unter den Punkten "Home", "Creative" und "Work" Tests angeboten, die auf die verschiedenen Nutzerszenarien zugeschnitten wurden.Darüber hinaus stellen die Entwickler in den kostenpflichtigen Advanced- und Professional-Editionen weitere Tests bereit, mit denen Sie unter anderem die Akkulaufzeit von Laptops oder Tablets und die Performance von Festplatten ermitteln können. PCMark 10 setzt Windows 7, Windows 8.1 oder Windows 10 (jeweils 64-Bit) als Betriebssystem voraus.Will man wissen, was das System kann, gibt PCMark 10 die richtigen Antworten. Die Software kann dabei den verschiedensten Systemen auf den Zahn fühlen und liefert dank ihrer weiten Verbreitung auch viele Vergleichswerte. Leider können praktische Extra-Tools wie der Batterie- und Festplatten-Test nur von Käufern der kostenpflichtigen Version genutzt werden.