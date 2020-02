PDFCreator - Einfach PDF-Dateien erstellen

Wie ein PDF-Drucker

Gute PDF-Software mit Haken

Das kostenlose Programm PDFCreator 4.0.3 macht es möglich, Dateien von allen Windows-Programmen unkomplizierter im PDF-Format abzuspeichern. Um die Ausgabe von PDF-Dateien zu ermöglichen, wird die Software einfach als Drucker in das System integriert.Egal ob Facharbeit, Anleitung, Roman oder Pressemitteilung: Geht es darum, Dokumente plattformübergreifend und ohne Qualitätsverlust zur Verfügung zu stellen, zählen PDF-Dateien zu den beliebtesten Formaten. Der PDFCreator macht es leicht, beliebige Inhalte in das beliebte Leseformat umzuwandeln. Dank der Integration von Ghostscript kann die Software PDFs qualitativ hochwertig ausgeben.PDFCreator klinkt sich einfach in die Druckfunktion von Windows ein und kann so aus jedem Programm heraus genutzt werden. Statt eines Druckers wählt man im Kontextmenü die Software aus und kann das Dokument anschließend einfach abspeichern. Darüber hinaus können mehrere Dateien auch gleichzeitig über das Kontextmenü im Windows-Explorer umgewandelt werden. Die Software unterstützt sogar die automatische Vergabe von Namen.PDFCreator kann auch helfen, wenn PDFs verschlüsselt, aufgeteilt oder zusammengeführt werden sollen. Neben PDF-Dateien kann die Software auch die Formate PNG, JPG, BMP, PCX, TIF, PS und EPS ausgeben. Zu guter Letzt bietet das Programm Bearbeitungsoptionen, die es beispielsweise ermöglichen, eigene Texte in PDFs einzufügen oder Seiten neu auszurichten.Die Software PDFCreator macht es sehr leicht, aus jedem Windows-Programm heraus PDF-Dateien zu erstellen. Mehrere Dateien können gleichzeitig umgewandelt und verschickt werden. Dazu macht es die Software möglich, PDFs zusammenzustellen und zu bearbeiten.PDFCreator wird mit Adware ausgeliefert. Beim Installationsvorgang sollten alle nicht benötigten Programme abgewählt werden.