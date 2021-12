1by1 - Kleinstmöglicher MP3-Player

Kompakter Player

Ressourcenschonender Musikgenuss

Beim Musik hören am PC ist nicht immer ein komplexer Media Player gefragt: Wer einfach nur nach einem kleinen Programm zum Abspielen seiner Lieblingssongs sucht, sollte sich das kostenlose 1by1 2.02 einmal genauer ansehen.Bereits vor dem ersten Start macht sich der Minimalismus des Players bemerkbar: Der Download ist nur wenige Kilobyte groß, ähnlich gering ist auch der benötigte Festplattenplatz. Dennoch bietet das Programm alle wichtigen Funktionen zum Abspielen von Musik - und sogar ein wenig mehr als diese.Die Programmoberfläche ist in zwei Bereiche unterteilt: Links zeigt eine Baumstruktur alle lokalen Ordner und Netzwerkfreigaben, rechts werden die unterstützten Dateien des ausgewählten Verzeichnisses aufgelistet. Eine Bibliothek wird im Gegensatz zu vergleichbaren Playern somit nicht erzeugt, stattdessen spielt 1by1 die Musik direkt aus den Verzeichnissen ab. 1by1 kann außerdem mit Wiedergabelisten umgeben.Neben den Basisfunktionen zur Wiedergabe von Musikdateien bietet die Software Funktionen zur Verbesserung der Tonqualität und einen Equalizer. Aufeinanderfolgende Titel lassen sich bei Wunsch auch lückenlos wiedergeben. 1by1 merkt sich außerdem die exakte letzte Position einer Datei, wovon zum Beispiel Hörspielfreunde profitieren. Ferner lassen sich Dateien kopieren, verschieben, löschen oder umbenennen, wobei das Tool mit dem Unicode-Standard zurechtkommt.Standardmäßig spielt 1by1 MP3-Dateien über ACM ab. Von der Entwicklerseite lässt sich alternativ die mpglib.dll herunterladen, die dann auch den Layer 2 unterstützt (sonst nur Layer 3). Durch die optionale BASS Audio Library kommen unter anderem die Formate OGG, WAV, FLAC, AAX, MP4 und CD hinzu. Wem dies nicht genügt, der kann auch Winamp 2.X Input Plug-ins mit 1by1 nutzen.Alles in allem ist 1by1 ein äußerst leichter MP3-Player, der in vielen Situationen mehr als ausreichend seinen Dienst verrichtet und dank seines geringen Ressourcenhungers nicht nur portabel einsetzbar ist, sondern auch auf langsamen PCs flüssig läuft. Wer sich mehr Funktionen wünscht, greift zu Alternativen wie MediaMonkey oder Foobar2000