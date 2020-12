Wireshark - Tool zur Datenverkehrs-Überwachung

Verkehrs-Kontrolle

Fazit: Standard-Werkzeug für Netzwerk-Analytiker

Will man in einem Netzwerk Probleme aufspüren, oder die Daten analysieren, die von bestimmten Programmen ins Internet übermittelt werden, kann Wireshark 3.4.2 weiterhelfen. Dieses Tool bringt alle Werkzeuge für eine umfangreiche Datenverkehrs-Überwachung und Analyse mit sich.Wireshark kann in vielen verschiedenen Situationen nützlich sein, wenn Probleme in einem Netzwerk durch die umfassende Analyse des Datenverkehrs genauer diagnostiziert werden sollen.Das Programm stellt dabei eine ganze Reihe an Werkzeugen bereit, mit deren Hilfe sich die Netzwerk-Daten auch von weniger erfahrenen Nutzern leicht auswerten lassen.So können beispielsweise mit wenigen Klicks E-Mails oder VoIP-Gespräche aus den Datenpaketen herausgefiltert werden. Darüber hinaus kann Wireshark auch bei der Fehleranalyse helfen, wenn falsch konfigurierte Firewalls oder Security-Gateways dazu führen, dass auch völlig harmlose Anwendungen keine Verbindung zum Netz mehr aufnehmen können.Mit denselben Werkzeugen macht es Wireshark auch möglich, zu diagnostizieren, ob der eigene Rechner mit einem Bot infiziert wurde. Da solche Schädlinge häufig eine große Menge Datenpakete mit ihrem Kontrollserver austauschen, hinterlassen diese auch eine deutliche Spur in den Datenverkehrs-Aufzeichnungen von Wireshark.Wer Netzwerk-Probleme hat, dem ist ein Griff zu Wireshark durchaus zu empfehlen. Mit seinen umfangreichen Möglichkeiten zur Aufzeichnung und Auswertung des Datenverkehrs ist dieses Programm auch für Experten schon lange ein Must-have im Software-Werkzeugkasten.Hinweis: Geht es nach dem deutschen Recht, ist Wireshark in manchen Belangen sogar ein zu mächtiges Netzwerkmonitorprogramm. Hierzulande ist es nicht erlaubt, fremden Datenverkehr ohne Erlaubnis des Netzbetreibers abzufangen und aufzuzeichnen. Dem Einsatz im eigenen Netzwerk steht dagegen rechtlich natürlich nichts im Weg.