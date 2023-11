Feel it Now: Sony startet Werbekampagne für die PlayStation 5 (Slim)

PlayStation 5-Konsolen Jetzt ab 450 Euro bei Saturn

Pünktlich zum Beginn der Weihnachtszeit legt Sony die mittlerweile bereits drei Jahre alte PlayStation 5 neu auf: Die PS5 Slim erscheint heute, wenn auch erst einmal nur in den USA. Passend zum Marktstart hat Sony nun ein neues Werbevideo geteilt, welches auf das breite Spieleangebot der aktuellen Konsolengeneration einstimmt.Der eine Minute lange Spot trägt den Titel "Feel it Now on PlayStation 5" und zeigt die atemberaubende Reise einer Spielerin durch die Welten verschiedener Games, wobei der Wechsel der Szenen gemeinsam mit ihrem Pulsschlag immer schneller wird. Blinzeln sollte man somit besser nicht, wenn Ausschnitte aus Hits wie Marvel's Spider-Man 2, Final Fantasy 7, The Last of Us, Forspoken, God of War Ragnarök und vielen mehr über den Bildschirm flimmern.Sony selbst schreibt, man wolle mit dem Werbespot "[...] die Vielfalt der Emotionen hervor[heben], die Spieler beim Erkunden der PS5-Welten spüren". Neben dem Video möchte der Konzern in den nächsten Wochen zudem verstärkt auf anderen Wegen für die Konsole, Zubehör und natürlich auch die Spiele werben. Ab wann die PlayStation 5 Slim hierzulande verfügbar ist, hat Sony bislang nicht verraten, Interessierte müssen sich daher auch weiterhin gedulden müssen.