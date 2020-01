Disney+ startet am 24. März 2020 in Deutschland

Videos automatisch starten

Disney bringt seinen eigenen Streaming-Dienst schon bald in Deutschland, Österreich und der Schweiz an den Start. Los geht es am 24. März 2020 mit zahlreichen Filmen und Serien von Disney, Pixar, Marvel und National Geographic. Mit dabei ist auch die neue Star-Wars-Serie The Mandalorian. Das monatliche Abonnement kostet dann 6,99 Euro, für ein Jahresabo werden 69,99 Euro fällig.