Wo Long: Fallen Dynasty - Erstes Gameplay von der Gamescom

Koei Tecmo und das Studio Team Ninja haben im Rahmen der Gamescom einen neuen Trailer zum Action-Rollenspiel Wo Long: Fallen Dynasty veröffentlicht. Dieser zeigt nun erstmals auch echtes Gameplay, nachdem es bei der Ankündigung vor wenigen Wochen nur ein Render-Video zu sehen gab.Das neue Spiel der Nioh-Macher führt Spieler in eine alternative Fantasy-Version Chinas der späten Han-Dynastie. Spieler müssen sich in diesem Zeitalter der drei Königreiche als Milizionär nicht nur feindlichen Kriegern, sondern auch Dämonen und gefährlichen Kreaturen entgegenstellen.Im Gamescom-Trailer können wir uns jetzt ein erstes Bild von den Waffen und dem Kampfstil des Protagonisten machen, welcher auf der Lehre der fünf Wandlungsphasen basiert. Zudem zeigt die Vorschau ein paar der unterschiedlichen Gegner.Wo Long: Fallen Dynasty erscheint 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S