Wo Long: Fallen Dynasty - Action-Trailer zeigt neues Gameplay

Tecmo Koei und das Studio Team Ninja präsentieren einen neuen Trailer zum Actionspiel Wo Long: Fallen Dynasty, das im kommenden Frühjahr für PC und Konsole erscheint. In der Vorschau steht vor allem das actionreiche Gameplay im Vordergrund, welches Spieler in Kämpfe gegen monströse Feinde führt.Das neue Projekt der Nioh-Schöpfer spielt in einer recht finsteren Variante der späten Han-Dynastie in China. Als namenloser Krieger stellen Spieler sich Horden von Dämonen entgegen, welche die drei Königreiche angreifen. Ein paar der mitunter recht großen Kreaturen gibt es im nun veröffentlichten Video zu sehen: Während diese etwa an ein Krokodil oder ein Wildschwein erinnern, zeigt der Trailer aber auch Kämpfe gegen eher menschliche Kontrahenten in normaler Größe.Wo Long: Fallen Dynasty erscheint am 3. März 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S . Außerdem ist das Spiel direkt ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass enthalten.