Wo Long: Fallen Dynasty - Demo und Launch-Trailer verfügbar

In wenigen Tagen erscheint mit Wo Long: Fallen Dynasty das nächste Spiel von Team Ninja. Das Studio hinter Hits wie Ninja Gaiden oder Nioh erzählt dieses Mal eine finstere Geschichte, in der Spieler im alten China eine dämonische Bedrohung bekämpfen. Vorab gibt es jetzt den Launch-Trailer, außerdem steht eine spielbare Demoversion bereit.Wo Long: Fallen Dynasty spielt im 184 v. Chr. in China und somit in der späten Han-Dynastie. Anders als es die Geschichtsbücher lehren, werden die drei Königreiche hier aber von Dämonen und anderen todbringenden Kreaturen heimgesucht. Spieler erleben dieses Chaos aus der Perspektive eines Milizsoldaten und können auf dem Schlachtfeld zwischen verschiedenen Kampfstilen wechseln, die auf den fünf Wandlungsphasen Metall, Holz, Wasser, Feuer und Erde basieren.Wer sich unsicher ist, ob Story und Gameplay ihm zusagen, kann Wo Long: Fallen Dynasty noch bis zum 27. März 2023 als kostenlose Demo ausprobieren. Diese umfasst die ersten beiden Abschnitte des Spiels, Fortschritte können nach einem Kauf in die Vollversion mitgenommen werden. Diese erscheint am 3. März 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S . Das Spiel ist ab diesem Datum dann auch im Xbox Game Pass enthalten.