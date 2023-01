Wo Long Fallen Dynasty: Neuer Story-Trailer stimmt auf das Spiel ein

Koei Tecmo und der Entwickler Team Ninja haben gemeinsam einen neuen Trailer zum finsteren Soulslike Wo Long: Fallen Dynasty veröffentlicht. Das Video gibt Einblicke in die Story, welche Spieler ins alte China führt, wo diese einer dämonischen Bedrohung entgegentreten.Schauplatz des neuesten Spiels der Nioh-Schöpfer ist China im Jahr 184 v. Chr. Der Untergang der kaiserlichen Han-Dynastie steht unmittelbar bevor - und zu allem Übel werden die drei Königreiche auch noch von Monstern und anderen dämonischen Wesen angegriffen. Wie der Story-Trailer verrät, scheint zumindest für letzteres ein geheimnisvolles Elixier verantwortlich zu sein. Was es genau damit auf sich hat, müssen Spieler in der Rolle eines namenlosen Milizsoldaten letztendlich selbst herausfinden.Wo Long: Fallen Dynasty erscheint am 3. März 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S . Pünktlich zum Release ist das Spiel dann auch im Xbox Game Pass enthalten.