The Medium - Neuer Trailer erklärt die Fähigkeiten der Protagonistin

Bloober Team beschäftigt sich in einem neuen Video mit der Frage, was eigentlich ein Medium macht. Konkret geht es dabei natürlich um die Protagonistin Marianne, die im Adventure The Medium einem dunklen Geheimnis auf der Spur ist.Wie Michal Napora von Bloober Teams Community-Abteilung im Video erklärt, besitzt Marianne einen starken Bezug zur Geisterwelt. Sie kann in unserer Welt Dinge fühlen oder sogar sehen, die vor den Augen "normaler" Menschen verborgen bleiben. Außerdem nimmt sie in Objekten gespeicherte Energien und Emotionen wahr und kann so Ereignisse der Vergangenheit detailliert rekonstruieren.Natürlich hat Marianne auch die Gabe, mit den Seelen Verstorbener in Kontakt zu treten. Zumindest mit solchen, die in eine Art Zwischenwelt gefangen sind. Diesen kann Marianne beim Übergang ins Jenseits helfen uns dabei gewiss auch die eine oder andere nützliche Information sammeln.The Medium erscheint am 28. Januar 2021 für den PC und die Xbox Series X