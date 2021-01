The Medium - Atmosphärischer Trailer stimmt auf den Release ein

Bloober Team will Spielern demnächst in einem weiteren Horror-Adventure das Fürchten lehren. Nach einer Videospieladaption von Blair Witch steht als nächstes die Veröffentlichung von The Medium an. Zur Einstimmung zeigt der Entwickler heute einen aufwendig produzierten Live-Action-Trailer.Das Video hat eine Spielzeit von rund zweieinhalb Minuten und zeigt, wie das titelgebende Medium zwischen unserer und der Geisterwelt wechselt, um verborgenen Geheimnissen auf die Spur zu kommen. Genau diesen Übergang zwischen dem Reich der Lebenden und dem der Toten werden Spieler auch in The Medium immer wieder antreten müssen - und dabei neben Rätseln auch immer wieder auf dä­mo­ni­sche Wesen stoßen.Für den Live-Action-Trailer hat Bloober Team mit dem Studio Platige Image und dem Oscar-nominierten Regisseur Tomasz Bagiński zu­sam­men­ge­ar­bei­tet. The Medium erscheint am 28. Januar 2021 für den PC sowie die Xbox Series X