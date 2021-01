The Medium - Gruseliger Trailer zum Start des Horror-Adventures

Ab sofort ist The Medium für die Xbox Series X ,Series S und den PC erhältlich. Zum Start zeigt der Entwickler Bloober Team nun den offiziellen Launch-Trailer zum Adventure, welches einige unheimliche Momente bereithalten dürfte.In The Medium lernen Spieler die junge Frau Marianne kennen, die mit besonderen Fähigkeiten gesegnet ist. Sie kann Dinge sehen, die menschlichen Augen normalerweise verborgen bleiben, ihren physischen Körper verlassen, so verborgene Orte bereisen und mit der Geisterwelt in Kontakt treten. Kurzum: Sie ist ein Medium. Mit ihren Kräften versucht Marianne ein dunkles Geheimnis zu lüften, dessen Schlüssel jenseits der Grenzen unserer Realität liegt.Der Entwickler Bloober Team hatte Spielern bereits in Titeln wie Layers of Fear oder Blair Witch das Fürchten gelehrt. The Medium ist seit dem 28. Januar 2021 erhältlich.