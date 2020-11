The Medium: Neuer Charakter-Trailer zum unheimlichen Adventure

Der Entwickler Bloober Team zeigt einen neuen Trailer zum Survival-Horror-Adventure The Medium, das am 28. Januar 2021 für den PC und die Xbox Series X erscheint. Das Video stellt einen neuen Charakter vor, dessen Name aber noch ein Geheimnis bleibt.In The Medium muss ein dunkles Geheimnis erkundet werden, dessen Ursprünge sich aber nicht nur auf normalem Wege entdecken lassen. Stattdessen machen sich Spieler über­na­tür­li­che Kräfte zu Nutze, um zwischen unserer Welt und dem Jenseits hin und her zu wechseln. Dies ist allerdings nicht ganz ungefährlich, denn es muss jederzeit mit Angriffen durch Geistwesen gerechnet werden.Im neuen Video steht ein bisher noch gänzlich unbekannter Charakter im Mittelpunkt. Wel­che Rolle dieser spielt und wie er überhaupt heißt, ist derzeit noch nicht bekannt. Wem das Gesicht vertraut vorkommt: Die geheimnisvolle Figur wurde dem polnischen Schauspieler Marcin Dorociński nachempfunden, der derzeit in der Serie "Das Damengambit" zu sehen ist.