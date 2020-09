The Medium - Neues Video zeigt Begegnung mit dem Höllenschlund

Bloober Team stimmt mit einem weiteren Trailer auf das Horror-Adventure The Medium ein, das noch in diesem Jahr für den PC und die Xbox Series X erscheint. Darin lernen wir zum ersten Mal das finstere Wesen "The Maw" näher kennen.The Medium setzt auf ein sogenanntes Dual-Reality-Gameplay, welches Spieler in der Rolle eines Mediums immer wieder zwischen der realen und der Geisterwelt wechseln lässt. Vor allem letztere scheint jedoch ein ausgesprochen unheimlicher und mitunter auch gefährlicher Ort zu sein - allerdings lassen sich viele Geheimnisse nur dann lüften, wenn das Medium bei­de Realitäten gemeinsam erforscht.Im neuen Trailer ist erstmals die monströse Gestalt "The Maw" beziehungsweise "der Höl­len­schlund" zu sehen, der im Spiel von Troy Baker synchronisiert wird. Baker war unter an­de­rem schon in Spielen wie Batman: Arkham Origins (Joker), Tales from the Borderlands (Rhys) oder Death Stranding (Higgs) zu hören.