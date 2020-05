The Last of Us Part 2: Neuer Story-Trailer zum Endzeitabenteuer

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Sony und das Entwicklerstudio Naughty Dog haben gemeinsam einen neuen Trailer zu The Last of Us Part 2 veröffentlicht. Das Video stellt vor allem die Story des Spiels in den Mittelpunkt und stimmt auf die zweifelsfrei erneut recht finstere Atmosphäre des Endzeittrips ein.Erst kürzlich hatte Sony einen neuen Release-Termin für The Last of Us Part 2 bekannt­gegeben: Nach mehreren Verschiebungen erscheint das Spiel nach aktuellem Stand am 19. Juni 2020 für die PlayStation 4 . Nun gibt es auch einen neuen Story-Trailer zum vielleicht letzten großen Exklusivtitel für Sonys Konsole der aktuellen Generation. Im Mittelpunkt des Spiels steht die bereits aus dem ersten Teil bekannte Ellie, die sich nach einem noch nicht näher erläuterten Zwischenfall auf einen gnadenlosen Rachefeldzug begibt und die Ver­ant­wort­li­chen zur Rechenschaft zieht.Zombies beziehungsweise Pilz-Mutanten wie im ersten Teil gibt es im neuen Trailer keine zu sehen, was vermuten lässt, dass sich die Fortsetzung noch stärker auf die zwischen­mensch­li­chen Konflikte in der Apokalypse konzentrieren wird. Dennoch dürfte das Aben­teu­er Ellies und ihres Ziehvaters Joel wieder einige Schockmomente bereithalten.