The Last of Us Part 2 - Grounded-Update bringt Permadeath und mehr

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Sony Interactive Entertainment und das Studio Naughty Dog haben das Grounded-Update für The Last of Us Part 2 angekündigt. Mit dem Update kehrt der Schwierigkeitsgrad "Grounded" aus dem ersten Teil zurück. Welche Neuerungen es sonst noch gibt, zeigt der Trailer.Spielern des Vorgängers ist der Grounded-Schwierigkeitsgrad (deutsche Version: Minimalist) bereits bekannt und soll schon bald auch in "Part 2" eine zusätzliche Herausforderung lie­fern: Gegner sind gefährlicher und Ressourcen noch knapper. Außerdem sind einige HUD-Elemente nicht verfügbar.Wem selbst dies noch zu einfach ist, kann nach dem Update auch einen neuen "Perma­death"-Modus einschalten. Stirbt die Heldin, muss wieder ganz von vorne begonnen wer­den. Es gibt jedoch die Möglichkeit, dies auf bestimmte Abschnitte zu begrenzen und Check­points zu nutzen.Weiter bringt das Update neue Trophäen, Gameplay-Modifikatoren und Grafik-Filter. Das kostenlose Grounded-Update erscheint am 13. August 2020.