The Elder Scrolls Online: High Isle - Neuer Trailer zum Konsolenstart

Rollenspieler mit einer Konsole von Sony oder Microsoft können ab sofort ebenfalls in die neuen Abenteuer von The Elder Scrolls Online einsteigen: Bethesda hat die Erweiterung "High Isle" nun auch für die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht. Ein neuer Trailer zeigt, was der DLC zu bieten hat.High Isle erzählt eine spannende Geschichte, in welcher Spieler die beiden neuen Regionen Hochinsel und Amenos erkunden und dabei eine Verschwörung inmitten der Bretonen aufdecken müssen. Insgesamt versprechen die Entwickler dabei rund 30 Stunden neuer Inhalte. Ein weiteres Highlight ist das neue Deckbau-Kartenspiel Ruhmesgeschichten, welches sowohl allein als auch gegen andere Spieler gespielt werden darf.Auf dem PC, Mac sowie Google Stadia ist The Elder Scrolls Online: High Isle bereits seit dem 6. Juni erhältlich.