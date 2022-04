The Elder Scrolls Online: Einblicke in das kommende Kapitel 'High Isle'

Bethesda veröffentlicht im Juni das nächste Kapitel des ganzjährigen Abenteuers "Vermächtnis der Bretonen", welches derzeit die Welt des Rollenspiels The Elder Scrolls Online bestimmt. In einem Stream stellten die Entwickler "High Isle" erst kürzlich genauer vor. Dabei wurde auch ein Gameplay-Trailer gezeigt, der einen Vorgeschmack auf die neuen Inhalte liefert.In der rund 30 Minuten langen Kapitelvorschau sprachen die Entwickler unter anderem über ihre Inspirationsquellen für die Geschichte von "High Isle". Schauplatz ist hierbei Hochinsel, wo gefährliche Intrigen die aktuelle Herrschaftsordnung in Gefahr bringen und Konflikte für ganz Tamriel zur Folge haben könnten.Im Stream ging es außerdem um die Rückkehr bekannter Charaktere, neue Gefährten, Verbündete und Fraktionen sowie das neue Deckbau-Kartenspiel "Ruhmesgeschichten". Wer den Livestream verpasst hat, kann sich diesen als Aufzeichnung nachträglich bei YouTube anschauen The Elder Scrolls Online: High Isle erscheint am 6. Juni 2022 für PC, Mac und Google Stadia sowie am 21. Juni für die Konsolen von Sony und Microsoft. Der Prolog "Emporstrebender Zweifel" ist bereits auf allen unterstützten Plattformen kostenlos verfügbar und im Kronen-Shop unter "Quests" zu finden.