The Elder Scrolls Online: Launch-Trailer zum neuen Kapitel 'High Isle'

The Elder Scrolls Online: High Isle ist da und bringt für Spieler neue Regionen, Gefährtinnen und vieles mehr. Begleitet wurde der Start des neuen Kapitels von einem beeindruckenden Cinematic-Trailer, der nicht nur für Fans des Online-Rollenspiels sehenswert ist.High Isle ist das neueste Erweiterungspaket für The Elder Scrolls Online und Teil des ganzjährigen Abenteuers "Vermächtnis der Bretonen". Mit Hochinsel und Amenos gibt es zwei neue Regionen, in denen die Machenschaften einer im Verdeckten agierenden Organisation untersucht werden müssen. Die beiden neuen Gefährtinnen Ember und Isobel können rekrutiert werden, insgesamt soll das Kapitel rund 30 Stunden neue Storyinhalte bieten.Mit "Grauenssegelriff" gibt es eine neue Prüfung für bis zu 12 Spieler, wer möchte, kann außerdem mit der einen oder anderen Partie des neuen Kartenspiels Ruhmesgeschichten die Zeit totschlagen. The Elder Scrolls Online: High Isle ist ab sofort für PC/Mac und Google Stadia erhältlich, Konsolenspieler müssen sich hingegen noch bis zum 21. Juni gedulden.